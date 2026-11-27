¿Qué ha dicho? "Usted solo no es capaz de enfrentarse a mí, de discutir, tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", dijo el candidato de Vox, Santiago Abascal, en el debate a cuatro antes de las elecciones del 29N.

En el debate a cuatro para las elecciones del 29N, destacaron las tensiones en torno a la violencia de género. Ada Colau, del Frente Amplio, inició el debate condenando la violencia machista y pidió a los demás candidatos que hicieran lo mismo. Santiago Abascal, líder de Vox, se negó a condenar la violencia machista, lo que generó críticas de Colau y otros candidatos. Alberto Núñez Feijóo, del PP, no reprochó a Abascal, a pesar de las insistencias de Colau. Abascal desestimó la condena con comentarios considerados machistas, afirmando que Vox es el partido que más protege a la mujer.

Además del "y usted calladita" de Alberto Núñez Feijóo, en el debate a cuatro entre los candidatos para las elecciones de este domingo 29N, hubo otra expresión que aún resuena. En esta ocasión, la pronunció el líder de la extrema derecha de Vox, Santiago Abascal. "Tiene que traerse a esta señora", le dijo a Pedro Sánchez, pero refiriéndose a Ada Colau.

La candidata del Frente Amplio colocó desde el principio en la mesa la denuncia y repulsa a la violencia de género. Lideró la condena en su primera intervención e invitó al resto a hacer lo mismo.

Abascal fue el único que se negó a hacerlo. Lo hizo en más de una ocasión, pese a que sus rivales de izquierdas, PSOE y Frente Amplio, le insistieron.

"Por favor, empiecen su intervención también condenando la violencia machista", pidió una Colau que consiguió un acuerdo entre Sánchez y Feijóo. Porque el líder de los socialistas dijo: "Me sumo a la condena que ha dicho la candidata del Frente Amplio" y el popular: "Por supuesto, darle el pésame a la familia de la última mujer asesinada".

Pero el mensaje contra la violencia machista de Colau no caló en Abascal, que además respondió con expresiones soberbias y machistas. Porque cuando Ada Colau le volvió a preguntar: "¿No va a condenar la violencia machista, señor Abascal?", el candidato de Vox a la Moncloa respondió: "Yo no voy a hablar de lo que la señora Colau y lo que el señor Sánchez quieren cuando ellos lo ordenen".

Los no reproches de Feijóo a Abascal

También le pidió insistentemente a Feijóo que le recriminase a su socio de gobierno, en ya muchos lugares, su negativa a condenar la violencia machista. "Hágalo, señor Feijóo, ¿por qué no lo hace? ¿Tiene miedo?", apremió.

Pero no sirvió de nada. El debate a cuatro, que se pudo ver en laSexta, terminó sin los reproches del PP a Vox y sin la condena de Abascal contra la violencia que cada día sufren miles de mujeres en España.

Eso sí, a Santiago Abascal le dio tiempo a soltar otra machistada más. "Usted solo no es capaz de enfrentarse a mí, de discutir, tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", espetó para atacar al presidente del Gobierno y a la líder del Frente Amplio.

Las reflexiones del día después

Todo esto, para Colau es "claramente en una posición negacionista". "Veía al señor Feijóo claramente incómodo porque quiere gobernar con Abascal", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Sin embargo, para el Partido Popular no existió tensión alguna. "Yo no he ido a esconder a nadie y yo no tengo nada que temer". "La tensión estaba en el otro atril", ha explicado este viernes Feijóo.

Y el líder de Vox también ha respondido este viernes a si condena o no la violencia machista. Realmente, ha dicho: "Me dio bastante asco, fundamentalmente, porque la pregunta era muy ofensiva. Porque la duda ofende". "Vox no solo condena la violencia contra la mujer. Somos el partido que más protege a la mujer", ha añadido.

Un discurso que transcurría a la vez que se culminaba el último asesinato por violencia machista en este 2026.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido