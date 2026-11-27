¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio cree que "toda España vio en directo" cómo Feijóo "se retrató" con su comentario. "Esa es la derecha a la que nos enfrentamos: esa derecha machista, racista, que quiere recortar pensiones, bajar el salario mínimo, atacar la educación y la sanidad pública", denuncia.

Ada Colau fue una figura destacada en el debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. En Al Rojo Vivo, criticó a Alberto Núñez Feijóo por llamarla "calladita" durante la crisis de la DANA, afirmando que este comentario lo "retrataba". Colau señaló que las fuerzas progresistas enfrentan a una derecha "machista, racista" que busca recortar pensiones y atacar servicios públicos. Además, fue crítica con Pedro Sánchez en temas como la corrupción y la vivienda, donde considera que el PSOE ha fallado. Colau explicó que en los debates se deben elegir cuidadosamente las respuestas debido a la cantidad de afirmaciones realizadas.

Ada Colau fue una de las grandes protagonistas del debate a cuatro de este jueves entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. En Al Rojo Vivo, la candidata de Frente Amplio escuchó a Alberto Núñez Feijóo decir que ella había estado "calladita" durante la crisis de la DANA, un calificativo que, para Colau, hizo que Feijóo se "retratase".

"Yo creo que ayer el señor Feijóo se retrató solo y, por lo tanto, sobran comentarios. Lo vio toda España en directo. Entonces, hoy, claramente, supongo que sus asesores le estarán diciendo que intente reconducir la conversación. Pero lo que dijo, lo dijo, y lo vio toda España", opina Colau en laSexta.

Para la candidata de Frente Amplio, los fuerzas progresistas se enfrentan a una derecha "machista, racista, que quiere recortar pensiones, bajar el salario mínimo, atacar la educación y la sanidad pública".

Colau ha destacado que no solo interpeló a Feijóo y a Santiago Abascal, sino que también se dirigió a un Pedro Sánchez con el que fue "exigente" en materia de corrupción o vivienda, entre otros temas. Cuestiones en las que Colau cree que el PSOE "ha suspendido durante estos años".

Preguntada por el motivo que le llevó a tardar tanto en contestar a Feijóo por su comentario, Colau ha reconocido que en un debate "pasan muchas cosas" y "se dicen muchas barbaridades", señalando las afirmaciones "racistas" de Feijóo y Abascal.

"Se dicen muchísimas cosas y tú en cada momento tienes que ir eligiendo cuáles respondes y cuáles no, porque no puedes responderlas todas. Entonces, pues con la calma, yo tenía unos mensajes que sabía que seguro quería decir en el poco tiempo que me quedaba, pero luego decidí que eso también había que responderlo y lo respondí", explica Colau en laSexta.

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