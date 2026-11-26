El debate tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP: vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior.

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, participan este jueves en su primer debate a cuatro, una cita que se prevé que esté protagonizada por las referencias a los posibles pactos tras el 29N.

El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada vuelve a organizar la Academia de Televisión, ha sido consensuado hasta los mínimos detalles por las cuatro fuerzas políticas, comenzará a las 22:00 horas y tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP.

Por tanto, debatirán, por este orden y con una duración por bloque de 20 minutos, sobre vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior.

Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau se situarán, por este orden de izquierda a derecha, tras sendos atriles, y si la representante del Frente Amplio será la primera en tomar la palabra, Feijóo cerrará el debate, en el que no podrán hacer uso de dispositivo electrónicos.

Además de abordar los cinco bloques previstos, habrá una intervención inicial de un minuto y medio por parte de cada uno, y el denominado 'minuto de oro' final, y la presidenta de la Academia, la periodista María Casado, será la moderadora.

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