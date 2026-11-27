La otra cara Los cuatro candidatos protagonizaron multitud de detalles como, por ejemplo, los accesorios que lucieron en el encuentro. Con el líder de la ultraderecha llevando una pulsera de España, Colau mostró un pin con la bandera LGTBI y Sánchez uno de la agenda 2030.

El debate a cuatro fue un evento lleno de detalles que, aunque sutiles, resultaron significativos. Durante las dos horas en plató, los candidatos llegaron de diferentes maneras: Ada Colau en un monovolumen, mientras Pablo Bustinduy la observaba orgulloso. Las cámaras de laSexta capturaron momentos previos al debate, como los saludos iniciales entre candidatos. Colau fue la primera en llegar, seguida por Abascal y, posteriormente, un sorprendido Feijóo. Cada candidato llevaba accesorios simbólicos: Abascal una pulsera de España, Colau un pin LGTBI, y Sánchez varios adornos. Finalmente, tras el debate, Abascal pudo saludar a Colau. Este evento marcó un momento crucial antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Es la otra cara del debate a cuatro. Es la de los detalles. La de esas cosas que, en un principio, pueden incluso llegar a pasar desapercibidas. Porque fueron dos horas tan solo en plató. Porque fueron, antes, minutos y minutos de espera. De charla con los asesores. De llegada al lugar de la última batalla antes del 29 de noviembre.

Alguno llegó en coche oficial. Otros llegaron en furgoneta. Ada Colau, por su parte, lo hizo en un monovolumen con cristales sin tintar mientras Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio, miraba orgulloso a la candidata de la formación.

Porque todo se miraba con lupa. Porque allá donde no llegaba la vista sí que lo hacía la cámara de laSexta. Con los primeros saludos entre candidatos cuando los focos aún no les apuntan. Sánchez, esperando. Colau, la primera en llegar, se muerde los labios. Un rápido estrechón de manos... y llega Abascal.

La exalcaldesa de Barcelona se aparta, pero al final encuentra su saludo. Un par de minutos después, aparece un ojiplático Feijóo.

Uno que saluda a Sánchez sin mirarlo más de lo necesario y al que tan solo acompaña una asesora. Esa imagen contrasta con la de Abascal, con cinco personas a su alrededor en esos minutos previos donde ya se veían los accesorios que los candidatos iban a lucir ante las cámaras.

Abascal, mismamente, llevaba una pulsera de España. Colau, un pin LGTBI. Sánchez iba bien cargado, con una pulsera de siete nudos, un pin de la agenda 2030 y una corbata regalo del director de la OMS.

Y en esta ocasión, una vez finalizado el debate, los asesores de Sánchez no tardan en entrar a plató de nuevo. Y por fin, tras mucho intento infructuoso, Abascal pudo darle la mano a Colau.

Así fueron las cosas. Así se sucedieron las horas, los minutos y los segundos en un debate clave para las elecciones del 29 de noviembre. Cada palabra. Cada gesto. Cada momento. Los candidatos ya han librado su última batalla antes del paso por las urnas. En juego, cuatro años de legislatura.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido