Los detalles La exalcaldesa de Barcelona ha afirmado que quedó "muy claro" en el debate a cuatro "que faltaba una mujer candidata para poner cosas en su sitio, como la importancia de la violencia machista".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la Presidencia, criticó en ARV la ausencia de una mujer en el debate a cuatro, subrayando la importancia de abordar temas como la violencia machista. Expresó su indignación porque Abascal no condenó la violencia machista durante el debate, calificándolo de escandaloso, especialmente en un país donde las mujeres representan la mitad de la población. Además, destacó la incomodidad de Feijóo ante las interpelaciones sobre este tema. Colau señaló que la agenda de Feijóo parece alinearse con la de Abascal, dominada por la extrema derecha. Afirmó que las mujeres jugarán un papel crucial en las elecciones, rechazando ser silenciadas o menospreciadas en cuestiones de violencia machista.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia en las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha afirmado en Al Rojo Vivo que en el gran debate a cuatro "quedó muy claro que faltaba una mujer candidata para poner algunas cosas en su sitio, como la importancia desgraciadamente de la violencia machista y la necesidad de condenarla sin matices y sin poner peros".

Así, la exalcaldesa de Barcelona ha expresado que le pareció "escandaloso" que en ningún momento del debate Abascal fuese capaz de decir que condena la violencia machista. "Me pareció escandaloso que alguien que aspira a la Presidencia de España, un país democrático y donde la mitad de la población somos mujeres, sea incapaz de condenar la violencia machista", ha criticado, a lo que ha añadido que también le llamó la atención la "incomodidad" del señor Feijóo cada vez que ella "interpelaba al señor Abascal para que respondiera".

"El señor Abascal no quería reconocer la violencia machista porque está claramente en una posición negacionista y veía al señor Feijóo claramente incómodo, porque quiere gobernar con el señor Abascal", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que "cada vez más estamos viendo que la agenda del señor Feijóo es la agenda del señor Abascal".

En este sentido, Colau ha subrayado que "hay una única agenda que la marca la extrema derecha con dos siglas", algo que, según ha dicho, "también se vio en el caso de la violencia machista". Por lo tanto, ha asegurado, las mujeres van a "tener un papel determinante en las próximas elecciones". "Vamos a ir a votar en masa porque, desde luego, a nosotras en este país nadie nos dice que vamos a estar 'calladitas' y, desde luego, no vamos a permitir que se ningunee ni se menosprecie la violencia machista", ha concluido.

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