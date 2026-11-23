Los detalles Santiago Abascal ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que aclare si es una opción pactar con el PSOE mientras también cuestiona la estrategia del PP del "voto útil".

A seis días de las elecciones generales, el Partido Popular y Vox intensifican sus enfrentamientos por captar el voto indeciso de la derecha. Santiago Abascal, líder de Vox, insiste en que Alberto Núñez Feijóo del PP aclare si pactaría con Pedro Sánchez, a lo que Feijóo responde que no pactará con Sánchez, calificándolo de "amoral" y "tóxico". Abascal critica las apelaciones del PP al voto útil, considerándolas un juego sucio, mientras Mariano Rajoy advierte sobre dividir el voto de la derecha. Abascal responde a Rajoy recordando su salida tras una moción de censura.

Las elecciones generales son en apenas seis días y Partido Popular y Vox continúan con los enganchones entre ambos peleando por los votos indecisos de la derecha.

Quizás por ello Santiago Abascal tiene un nuevo mantra: exigir a Alberto Núñez Feijóo si está dispuesto a pactar con Pedro Sánchez, algo que ha repetido hasta en tres ocasiones: "No quiere aclarar con quién va a pactar. Añora de alguna forma al PSOE bueno que no existe. Que digan ya que no van a pactar con el socialista. Si hay alguna posibilidad de que pacte con los restos del PSOE. Que lo diga claramente".

A la exigencia de Abascal, ha respondido este lunes el candidato 'popular' en Antena 3: "Con Sánchez yo no voy a pactar. Con Sánchez no se puede pactar". Pero preguntado por si pactaría con un PSOE sin Sánchez sigue mencionando al presidente y no al partido: "No pacto con un político que en mi opinión es un amoral. Sánchez es un personaje tóxico de la política española, muy complicado, muy conflictivo".

Pero mientras el líder de Vox habla de la relación entre Feijóo y el presidente del Gobierno, a él no le gusta que le pregunten sobre su relación con el candidato 'popular': "Quieren saber si me mando corazoncitos con Feijóo por Whatsapp".

Un Abascal que además es crítico con las apelaciones de portavoces del PP al voto útil: "El PP está jugando sucio con la estrategia del voto útil. Han empezado a decir que no es útil votar a Vox". Porque el de Vox considera esta estrategia mala: "Es útil cualquier voto para echar a Sánchez".

También Mariano Rajoy pidió no dividir el voto de la derecha: "Cuidado con dividir el voto. Beneficia al Frankestein". Y para él también tiene un recado: "Alguien que nos dejó con Sánchez y se fue a tomar gin-tonics". Recordándole el día que fue cesado mediante una moción de censura.

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