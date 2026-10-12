Sánchez, "ilusionado" y "convencido" de que seguirá gobernando: "Veo al PP con miedo, nervios e insultando"

¿Qué ha dicho? "Me he quedado gratamente sorprendido", ha reconocido tras el desfile del 12 de Octubre, destacando que cree que se ha entendido el motivo por el que ha decidido adelantar las elecciones generales.

Pedro Sánchez se ha mostrado optimista y seguro de que continuará en el poder, subrayando la movilización del votante progresista como no se veía desde 2019. Tras el desfile del 12 de Octubre, afirmó que se ha entendido la razón para adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre. En la recepción del Palacio Real, señaló que la campaña del PSOE es positiva en contraste con la del PP, que se centra en atacarlo. Sánchez considera que las encuestas que favorecen al PP buscan animar a Feijóo, y predice que el PSOE ganará. A pesar de ser recibido con abucheos en el desfile, se mantiene confiado en su victoria.

Pedro Sánchez se ha mostrado "ilusionado" y "convencido" de que seguirá gobernando, destacando que se está produciendo un movilización del votante progresista como "no veíua desde 2019".

"Me he quedado gratamente sorprendido", ha reconocido tras el desfile del 12 de Octubre, destacando que cree que se ha entendido el motivo por el que ha decidido adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

En conversación con los periodistas durante la recepción en el Palacio Real tras el desfile por la Fiesta Nacional, el presidente ha asegurado que la campaña y el debate están donde quiere el PSOE y que van a hacer una campaña positiva frente al PP, que ha centrado su campaña en ir contra él.

Además, ha destacado que ve al PP "con miedo, nervios e insultando". Preguntado por las encuestas que se publican, que dan ganador al PP, aunque necesitaría los votos de Vox para tener mayoría absoluta, ha considerado que se trata de sondeos para "animar" a Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, hay muchos nervios en el PP y Vox por miedo a perder las elecciones, ya que su pronóstico es que ganan los socialistas y vuelven a gobernar.

Para Sánchez, "la fuga de votos del PP hacia Vox es brutal", como ha expresado al tiempo que ha incidido en que los de Alberto Núñez Feijóo "están comprando todos los marcos a la ultraderecha".

"No solo vamos a ganar sino que vamos a gobernar. No te puedo decir escaños, pero pinta bien", ha asegurado, sin querer entrar a valorar la división en las fuerzas a la izquierda de su partido. "Respeto su autonomía", ha afirmado.

Por otro lado, también ha responsabilidado a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, de la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados con la Ley de Nietos, y ha preguntado a ambos por qué se oponen ahora y por qué les asusta el voto de esas personas.

Asimismo, ha advertido de que PP y Vox solo buscarán "descalificar" en esta campaña y ha alertado a los votantes ante las primeras declaraciones de los líderes de la derecha en la precampaña, como la intención de Abascal de derogar las leyes aprobadas en estos años si llega al Gobierno o los sacrificios que ya ha adelantado Feijóo. "Sacrificio en un partido de derechas significa recortes", ha recordado Sánchez.

Insultos, pitos y abucheos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile del 12 de octubre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitidos y abucheos a su llegada y salida al desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, que este año se celebra coincidiendo con la precampaña electoral.

Sánchez ha llegado a las 10:57 horas en su vehículo oficial a la plaza de Cánovas del Castillo, pero se ha mantenido unos minutos en el interior del vehículo, hasta las 11:00 horas, cuando se ha dirigido hacia la tribuna de autoridades, y al descender del coche, ciudadanos apostados en las proximidades le han silbado y abucheado.

Se han escuchado gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" y otros insultos antes de que llegara la familia real con su escolta a caballos. Poco después ha llegado Felipe VI, que ha sido recibido con aplausos, vítores y gritos de "Viva el rey".

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