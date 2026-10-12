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Fiesta del 12 de octubre, en directo | Los reyes presiden un desfile marcado por la precampaña y antes de su viaje oficial a Ceuta y Melilla
Los reyes Felipe y Letizia presiden este lunes el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros.
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Sánchez celebra el 12 de octubre: "Somos muy distintos y eso está bien"
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El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca una semana con los partidos ya en precampaña
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El desfile espera a los vehículos 8x8 'Dragón' y la bandera en el cielo con los Eurofighter
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Mientras tanto, Abascal visita Ceuta y no estará presente en el desfile militar
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Los reyes presiden el desfile de la Fiesta Nacional en el que marcharán 4.400 militares
Sánchez celebra el 12 de octubre: "Somos muy distintos y eso está bien"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que felicita a los españoles en el día de la fiesta nacional, un día en el que "llevamos nuestros derechos por bandera".
"Hay muchas formas de vivir esta España nuestra. Efectivamente, somos muy distintos y eso está bien. Lo que nos une no es pensar todos igual, es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos, y eso forma parte de nuestro día a día. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, a envejecer con dignidad... Porque en nuestros colores caben muchas cosas, los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar", afirma el jefe del Ejecutivo.
El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca una semana con los partidos ya en precampaña
El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca la semana política, con los partidos ya en precampaña electoral y los que aún no lo han hecho cerrando sus candidatos. La semana comienza con los actos con motivos de la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.
Los reyes, acompañados de sus hijas, asistirán al acto central con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid. Al desfile le seguirá la recepción en el Palacio Real, donde Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla.
El desfile espera a los vehículos 8x8 'Dragón' y la bandera en el cielo con los Eurofighter
La presencia de los nuevos vehículos 8x8 'Dragón' y el posible estreno de los cazas Eurofighter dibujando en el cielo la bandera de España son los alicientes más destacados del desfile militar que tendrá lugar en Madrid es lunes, con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
Será a partir de las 11.00 horas cuando los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidirán el acto central en la capital, con el desfile a lo largo de un recorrido de 1.540 metros por el Paseo del Prado y Paseo de Recoletos. En concreto se iniciará en la Glorieta de Carlos V y finalizará en la Plaza de Colón.
Hasta 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil participarán este año en la parada militar, que comenzará con el salto paracaidista portando la bandera de España por parte de integrantes de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio (Papea).
Mientras tanto, Abascal visita Ceuta y no estará presente en el desfile militar
El líder de Vox, Santiago Abascal, visitará el 12 de octubre Ceuta por segunda vez desde la entrada de unos 80.000 migrantes los días 30 y 31 de julio y no asistirá al tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional en Madrid.
Mediante un mensaje en sus redes sociales, Abascal explicó que mañana no estará "en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido", sino que estará "en Ceuta, con los españoles que defienden la frontera que Sánchez ha abandonado".
Los reyes presiden el desfile de la Fiesta Nacional en el que marcharán 4.400 militares
Los reyes Felipe y Letizia presiden este lunes el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros.
Los reyes estarán acompañados de la princesa Leonor, que está realizando sus estudios universitarios tras completar su formación militar, y de la infanta Sofía, que se desplazará desde París, donde este año cursa el segundo año de carrera. Además, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.