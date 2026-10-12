Fiesta del 12 de octubre, en directo | Los reyes presiden un desfile marcado por la precampaña y antes de su viaje oficial a Ceuta y Melilla

Sánchez celebra el 12 de octubre: "Somos muy distintos y eso está bien" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que felicita a los españoles en el día de la fiesta nacional, un día en el que "llevamos nuestros derechos por bandera". "Hay muchas formas de vivir esta España nuestra. Efectivamente, somos muy distintos y eso está bien. Lo que nos une no es pensar todos igual, es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos, y eso forma parte de nuestro día a día. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, a envejecer con dignidad... Porque en nuestros colores caben muchas cosas, los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar", afirma el jefe del Ejecutivo. Compartir en X

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El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca una semana con los partidos ya en precampaña El viaje de los reyes a Ceuta y Melilla marca la semana política, con los partidos ya en precampaña electoral y los que aún no lo han hecho cerrando sus candidatos. La semana comienza con los actos con motivos de la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Los reyes, acompañados de sus hijas, asistirán al acto central con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid. Al desfile le seguirá la recepción en el Palacio Real, donde Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla. EFE Compartir en X

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El desfile espera a los vehículos 8x8 'Dragón' y la bandera en el cielo con los Eurofighter La presencia de los nuevos vehículos 8x8 'Dragón' y el posible estreno de los cazas Eurofighter dibujando en el cielo la bandera de España son los alicientes más destacados del desfile militar que tendrá lugar en Madrid es lunes, con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Será a partir de las 11.00 horas cuando los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidirán el acto central en la capital, con el desfile a lo largo de un recorrido de 1.540 metros por el Paseo del Prado y Paseo de Recoletos. En concreto se iniciará en la Glorieta de Carlos V y finalizará en la Plaza de Colón. Hasta 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil participarán este año en la parada militar, que comenzará con el salto paracaidista portando la bandera de España por parte de integrantes de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio (Papea). Compartir en X

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Mientras tanto, Abascal visita Ceuta y no estará presente en el desfile militar El líder de Vox, Santiago Abascal, visitará el 12 de octubre Ceuta por segunda vez desde la entrada de unos 80.000 migrantes los días 30 y 31 de julio y no asistirá al tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional en Madrid. Mediante un mensaje en sus redes sociales, Abascal explicó que mañana no estará "en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido", sino que estará "en Ceuta, con los españoles que defienden la frontera que Sánchez ha abandonado". Servimedia Compartir en X

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