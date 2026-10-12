Comuns acusa a Rufián de "hacer todo lo posible" por "dividir" a la izquierda tras el acuerdo con Podemos

El contextoPodemos ha llegado a un acuerdo de colaboración con ERC para las próximas elecciones generales, una colaboración que busca, según han señalado, "frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía".

Comuns ha expresado su descontento con Gabriel Rufián tras el acuerdo entre ERC y Podemos, afirmando que su decisión ha generado "profunda decepción" entre el electorado de izquierdas. Critican que Rufián, en lugar de unificar, está dividiendo a las fuerzas progresistas. Comuns aboga por un Frente Amplio estatal que incluya a todas las formaciones que contribuyeron a derrotar a la derecha en 2023 y propone a Ada Colau como líder de esta confluencia. Mientras tanto, Podemos y ERC han acordado colaborar en las elecciones generales del 29 de noviembre para frenar a la extrema derecha.

Comuns carga contra Gabriel Rufián tras el acuerdo anunciado este lunes con Podemos. En un comunicado, Comuns reitera su intención de estar dentro de un Frente Amplio "estatal" que aspire a tener "la fuerza y ​​capacidad de detener a la derecha".

La formación trasladad su "profunda decepción" con la decisión de Gabriel Rufián, una decepción que también se da "entre todo el electorado de izquierdas". "Gabriel Rufián venía a unificar las izquierdas y está haciendo todo lo posible por dividirlas", critican.

"Desde los Comunes estamos trabajando por una candidatura amplia que debe incluir a todas las formaciones con las que venimos trabajando en los últimos meses, ya todas las fuerzas políticas que hicieron posible la derrota de la derecha en 2023, con el objetivo de revalidar el gobierno de coalición progresista", recoge el comunicado.

La formación apuesta por Ada Colau para liderar un Frente Amplio "unitario", una figura que "puede ayudar a empujar y hacer posible" esta confluencia de fuerzas que "haga posible hacer frente a la derecha y la extrema derecha, y derrotarlos electoralmente".

Acuerdo ERC-Podemos para las generales

Podemos ha llegado a un acuerdo de colaboración con ERC para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado este lunes. Una colaboración entre fuerzas de izquierdas para, según han señalado, "frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía".

En estas elecciones generales, esta colaboración se concretará en dos actuaciones: Podemos contribuirá a la candidatura de Esquerra Republicana a las elecciones generales en Cataluña e Irene Montero y Gabriel Rufián harán equipo en la campaña de las elecciones generales.

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