Los detalles El representante de Podemos ha cargado contra la política de beneficios fiscales para los propietarios, afirmando que "que gane todo el mundo, o es ser muy iluso o es intentar engañar a la gente".

Jacinto Morano, representante de Podemos, afirmó en el debate de Mesa Abierta de El Objetivo que para reducir los precios de la vivienda es esencial frenar la inversión especulativa. Según Morano, no es posible que propietarios e inquilinos ganen simultáneamente, y criticó las soluciones basadas en beneficios fiscales, calificándolas de ilusorias o engañosas. También arremetió contra las propuestas de los "liberales patrios" que ven el problema de la vivienda como uno de oferta, comparándolo con tratar la fiebre solo como un problema de temperatura. Morano subrayó que sin abordar la demanda, la crisis de la vivienda no se resolverá.

Jacinto Morano (Podemos) ha asegurado este martes en el debate de Mesa Abierta de El Objetivo que si no se corta "la inversión especulativa, no van a bajar los precios" de la vivienda.

"Para solucionar el problema de la vivienda no pueden ganar simultáneamente propietarios e inquilinos. Lo que se ha intentado con los beneficios fiscales, que es que gane todo el mundo, o es ser muy iluso o es intentar engañar a la gente", ha afirmado.

En este sentido, ha cargado contra las soluciones de "los liberales patrios" que defienden que hablan de construir porque el de la vivienda "es un problema de oferta". "Es como decir que la fiebre es un problema de temperatura. No significa nada, tienes que ir a las causas profundas", ha esgrimido.

Morano ha insistido en que "puedes liberalizar suelo, cambiar la ley de suelo, que como no cortes el problema de la demanda", no solucionas la crisis de la vivienda.

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