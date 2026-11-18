Los detalles "La planificación y gestión de la migración tiene que ser ordenada, regular y segura", ha dicho Joseba Díez para reconocer que en el Ejecutivo de Sánchez se ha seguido una "política descontrolada".

Joseba Díez del PNV criticó al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE por su gestión en temas como la migración, vivienda, infraestructuras y corrupción, considerándolos grandes fracasos. Durante el especial de El Objetivo: Mesa Abierta, destacó la falta de planificación en la gestión migratoria, describiéndola como "descontrolada", lo cual, según él, ha impactado en situaciones como las vividas en Ceuta y Canarias. A pesar de ello, Díez subrayó que el PNV rechaza el envío de migrantes a centros en Ruanda, defendiendo que Euskadi es un país de acogida que debe gestionar bien con recursos y un modelo propio. En el debate participaron varios partidos, aunque el Partido Popular y Vox declinaron asistir.

"La cuestión de la migración, junto a la vivienda, a las infraestructuras y, junto a la corrupción, es posiblemente uno de los mayores fracasos del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE". Esto es lo que ha defendido Joseba Díez del PNV, este martes en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Según ha explicado, ha faltado una gestión de la migración. "La planificación y gestión de la migración tiene que ser ordenada, regular y segura", ha dicho para reconocer que en el Ejecutivo de Sánchez se ha seguido una "política descontrolada".

Es más, cree que esto explica lo que se ha vivido en Ceuta y se está sufriendo ahora en Canarias. "No es normal que en una tarde entren 80.000 personas por una frontera". Pese a ello, Joseba Díez ha querido dejar muy claro que el PNV está completamente en contra del envío de personas migrantes en Europa a centros de Ruanda. "Atenta contra los derechos humanos y Euskadi es un país de acogida", pero hay que acoger bien, "con recursos y con un modelo propio".

Este martes, los representantes de casi todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se han sentado junto a Ana Pastor para debatir en este especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Y decimos casi todos porque, pese a haber sido invitados, tanto el Partido Popular como Vox han renunciado a asistir. Sí han estado en la mesa José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (Frente Amplio), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

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