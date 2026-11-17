El socialista ha destacado que el Gobierno "se puso las pilas desde el primer momento" con la vivienda y ha destacado que existe una ley estatal de vivienda, pero que también hay que hablar de "competencias".

La mesa abierta de laSexta ha comenzado con los seis representantes que participan destacando cual es la principal preocupación de los españoles y la vivienda ha sido el resultado mayoritario.

A este respecto, José Muñoz (PSOE) ha asegurado que el Gobierno "se puso las pilas desde el primer momento" con la vivienda y ha destacado que existe una ley estatal de vivienda que permite "limitar los precios de las zonas que estén tensionadas".

Ahora bien, el socialista ha destacado que también hay que hablar de competencias: "La ley estatal de vivienda permite limitar el precio del alquiler cuando se tensiona una zona, cuando los incrementos de los precios son muy importantes. Ahora, la decisión de que esa zona sea declarada tensionada tiene que ver con la competencia autonómica".

"Y estamos viendo que en este país hay dos modelos. Un modelo que sí que busca que la gente pueda tener un derecho al hogar y otro que es el modelo del Partido Popular y de Vox, que lamento que no esté aquí hoy para poder contrastar modelos económicos, que lo que pretenden es que esto al final sea la ley de la selva, que los que más tienen más puedan y que en definitiva los especuladores campen por sus anchas", ha concluido lamentando la ausencia de representantes de los dos partidos.

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