Los detalles La representante de Frente Amplio en el debate El Objetivo: Mesa Abierta moderado por Ana Pastor ha destacado que desde el partido creen que el modelo es el de alquileres indefinidos.

Tesh Sidi, de Frente Amplio, ha enfatizado en el debate electoral "El Objetivo: Mesa Abierta" de laSexta, la necesidad de desincentivar la compra de casas para especular. Reconociendo que muchas competencias recaen en las comunidades autónomas, Sidi subrayó que también hay responsabilidades que el Estado puede asumir. Frente Amplio ha trabajado junto a los Sindicatos de Inquilinas para impulsar reales decretos de vivienda, aunque algunos han sido rechazados por el PP y el PSOE. Sidi aboga por contratos de alquiler indefinidos y critica la liberalización del mercado de vivienda. Propone un impuesto del 10% a partir de la cuarta casa para frenar la acumulación de propiedades y facilitar la adquisición de viviendas por jóvenes y familias.

"Hay que desincentivar la compra y la acumulación de casas". Así de claro se ha expresado Tesh Sidi, de Frente Amplio, en el debate electoral El Objetivo: Mesa Abierta moderado por Ana Pastor en laSexta en su primera intervención al abordar el problema e la vivienda en España de cara al 29N.

Sidi ha señalado que desde el partido saben que "la gran mayoría de las competencias están en las comunidades autónomas", pero ha apuntado que "hay otra gran parte de responsabilidad que podemos hacer desde el Estado". En este sentido, ha destacado que su formación política y grupo parlamentario "ha sido el que ha dado la batalla junto a los Sindicatos de Inquilinas para traer no solo una, ni dos, ni tres veces, reales decretos de vivienda".

"De hecho, esos reales decretos los trajimos en el escudo social, los tumbó el Partido Popular. La segunda vez el PSOE nos dijo que congelar los alquileres era inconstitucional", ha trasladado. "Al final trajimos ese real decreto Maricarmen", ha destacado, aunque lo ha calificado de "insuficiente".

Así, ha señalado que desde Frente Amplio creen que el modelo es el de alquileres indefinidos. "Igual que tenemos unos contratos laborales de manera indefinida, un buen propietario o un buen inquilino que está pagando religiosamente cada cinco años, ¿por qué no va a tener un contrato indefinido como tenemos en otros países europeos para que no nos suban el alquiler cada cinco años?", ha planteado.

Sidi ha afirmado que esta es "una cuestión multiarista", y ha señalado "que hace falta vivienda pública y protegida": "Sí a construir más, pero protegido, no como hizo Ana Botella en Madrid de liberalizar toda la vivienda al mercado libre".

"Y segundo, lo que nosotros decimos es que hay que desincentivar la compra y la acumulación de casas", ha resaltado. Por eso, ha dicho, proponen un impuesto del 10% a partir de la cuarta casa. "Si no es en mercado de vivienda asequible, que tenga una carga impositiva del 10%, porque lo que estamos teniendo es un problema de acumulación. Es decir, el que tiene cinco casas puede comprar seis y puede comprar siete y, por lo tanto, no podemos competir ni los jóvenes ni las familias españolas en adquirir una primera vivienda", ha expresado.

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