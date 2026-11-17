La canaria ha recalcado que la "batalla" de su formación en esta materia es que se autorice al Gobierno canario para que pueda "complementar" las pensiones no contributivas.

En la mesa abierta de laSexta también se ha hablado de las pensiones, una materia que está presente en la campaña electoral. Y, al respecto, Ana Oramas (CC) ha lamentado que se sigan utilizando como "arma electoral".

"El Pacto de Toledo se creó precisamente para quitar del debate político las pensiones, que no fuera un arma electoral. Yo he formado parte de la comisión del Pacto de Toledo estos años y estábamos todos, desde Podemos a Ciudadanos, en su momento, el PP, el PSOE, los nacionalistas, y allí se discutían temas importantes, temas que han evolucionado a lo largo de los años, las prejubilaciones... Yo lo que creo que es impresentable es que el tema de las pensiones vuelva a ser un arma electoral", ha expresado.

Por otro lado, Oramas ha abordado las pensiones desde la perspectiva canaria recordando que fue su formación la primera que habló de las pensiones no contributivas en el Congreso de los Diputados: "En Canarias, a diferencia de la península, que son muy poquitas, por la migración, porque las mujeres trabajaban en las tomateras, las plataneras, en la agricultura, en el servicio doméstico, tenemos un peso muy importante en las pensiones no contributivas".

"Y esas pensiones no contributivas, pues de 500 euros, que si decimos que el salario mínimo, la pensión mínima no es suficiente, ustedes imagínense las pensiones no contributivas. Nosotros tenemos esa batalla, mi compañera Cristina Valido ha planteado un tema para que se autorice por parte del Gobierno y la ley nacional el que el gobierno de Canarias pueda complementar esas pensiones no contributivas", ha añadido.

Por ello, ha comentado que el objetivo de Coalición Canaria es que "se vuelva al Pacto de Toledo" y todos hablen de la "gente que cotizó 40 años y que no se puede prejubilar".

Además, Oramas ha apuntado que las pensiones "no se pueden cambiar cada vez que cambia un Gobierno": "Porque estamos hablando ahora de pensiones para dentro de 15 años, de 20 años, de 30 años".

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