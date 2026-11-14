Ana Pastor habla de la anécdota entre Cuerpo y Bravo: "Obviamente son rivales, pero en lo puramente humano tuvieron gestos durante el debate"

La periodista ha señalado un "detalle curioso" del debate que se produjo entre el representante socialista y el 'popular'.

Ana Pastor ha destacado en Al Rojo Vivo el tono del debate que moderó este viernes, calificándolo de "sosegado" sobre todo en comparación con otros debates o los actos de campaña.

"Es verdad que hubo momentos de cruces dialécticos, incluso alguna vez se pisaron, así somos en España debatiendo, pero agradezco muchísimo, y eso es mérito de ellos, que yo no tuve que ponerme mucho en ese sentido a moderar. A partir de ahora ese puede ser el tono de campaña o puede no serlo, pero siempre estará esta referencia para saber lo que se dijo en este debate", ha comentado.

Ahora bien, la periodista ha querido destacar un detalle curioso durante el debate: "Hubo un momento, casi diría en el que yo también respiré, se cayeron los papeles de dos de los candidatos, una vez a Cuerpo, una vez a Bravo del Partido Popular, y ambos rápidamente se lanzaron a ayudar al otro para cogerlo del suelo".

"Y creo que, aunque es un pequeño detalle, habla también de cómo los ciudadanos agradecemos ese respiro de dos personas, que obviamente son rivales, que se dieron durante el debate, pero que en lo humano, en lo puramente humano, tuvieron ese tipo de gestos durante el debate", ha concluido.

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