Cadidatos y... estrellas: los políticos apuestan por todo de cara al 29N en unos mítines donde no faltan sorpresas

Los detalles Pedro Sánchez hace de influencer y rockero ante los piropos de sus fans; Alberto Núñez Feijóo invita a Santiago a un Mariano Rajoy que por supuesto ha vivido uno de 'sus momentos'; Frente Amplio habla de "Frigodedo" en Sevilla y Ayuso usa una camiseta muy poco subliminal para cargar contra el Gobierno.

En un mitin en Palma de Mallorca, Pedro Sánchez se mostró como una estrella de rock, atrayendo a seguidores que buscaban una foto con él mientras le gritaban "guapo". El evento incluyó música en catalán y carteles como "La Peter lo peta". En contraste, el mitin de Alberto Núñez Feijóo en Santiago no tuvo tanto entusiasmo, aunque contó con la presencia de Mariano Rajoy, quien bromeó sobre un fallo técnico con el micrófono. En Sevilla, Frente Amplio aprovechó el debate en laSexta para criticar a José María Figaredo. Isabel Díaz Ayuso lanzó un mensaje a Sánchez y Feijóo con una camiseta en francés.

Nadie dijo que pedir el voto fuera una tarea sencilla porque además de político hay que ser estrella de rock. O al menos eso parecía este sábado Pedro Sánchez en Palma de Mallorca.

También profeta como si su mano tuviera un efecto sanador y tener una foto con Sánchez se convirtiera en lo más cotizado. Primer fin de semana en campaña y sus charos ahí estaban orgullosas y gritándole "guapo". 'La Peter lo peta' en Palma. Así lo decía uno de los carteles que se han visto durante el mitin socialista que incluía hasta música en catalán.

No tan tan arriba estaba el público de Alberto Núñez Feijoo en Santiago. Y además de la presencia estelar de 'Súper Feijóo', el PP ha sacado al resto de sus estrellas en el mitin de este sábado, incluido Mariano Rajoy. Ahora bien, no sin problemas ya que cuando estaba en plena exposición existencialista le fallaba el micro. Rápidamente acudían a por una alternativa y Rajoy sacaba pecho de lo ocurrido: "Menos mal que hay alguien del PP que busca soluciones".

En Sevilla a Frente Amplio si le funcionaba el micrófono y han sacado a la palestra el debate de este viernes en laSexta. Principalmente para atacar a José María Figaredo, o como lo quieren llamar ahora. "Yo después del debate de ayer le voy a llamar Frigodedo porque Bustinduy lo sacó del congelador y lo derritió", ha afirmado Verónica Barbero.

Y mientras, de vuelta a Palma, mensaje de Sánchez a Feijóo en castellano: "Han tenido 4 años para aprender inglés". Un mensaje que se lo recoge Isabel Díaz Ayuso con ese mensaje subliminal, llamativo, sutil dentro del estilo Ayuso. "Habláis francés como el presidente ingles", decía con una camiseta que ponía 'Me gusta la fruta' en francés.

Otro recado tropical de la presidenta. Y con esto un repaso de algunos de los más de ocho mítines de hoy... vaya papeleta.

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