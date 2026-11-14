Valdivia habla de "la barbaridad" de Figaredo sobre "cazar" migrantes: "Tenía que haber pedido perdón en directo"

El periodista ha asegurado que considera que Figaredo se ha dado cuenta de la "magnitud" de lo que dijo, pero recalcó que no pidió perdón.

Durante el debate de este viernes en laSexta se abordó la petición de José María Figaredo de "cazar" migrantes, una expresión que el miembro de Vox consideró que no realizó de la mejor manera, pero por la que tampoco pidió perdón.

"En cuanto a lo de cazar, le reconozco que probablemente no fue la mejor palabra. Tenga en cuenta que esta expresión la utilicé en un contexto de la invasión de Ceuta que ustedes han promovido. Una invasión de Ceuta que está provocando grandísimos daños a los españoles. A quienes se ha cazado, a quienes se han materializado la violencia", afirmaba durante el debate.

No obstante, para Antonio Valdivia, esa matización no fue suficiente: "No pidió perdón. Yo creo que él se ha dado cuenta de la magnitud, de la barbaridad que dijo, que ahora está intentando modular en cierta manera".

"Tendría que haber pedido perdón en directo porque es tal el discurso de odio que están impregnando en las calles contra los migrantes que rebasa todos los límites democráticos", ha sentenciado.

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