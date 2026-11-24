Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia socialista, analiza en Más Vale Tarde el cruce de declaraciones entre Felipe González y Bono. Asegura "venerar" al expresidente, pero cree que es momento de "apoyar al Gobierno socialista".

Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, analiza la polémica protagonizada por Felipe González y José Bono.

El ahora eurodiputado por el PSOE asegura encontrarse "entre las generaciones que veneramos a Felipe": "Le respetamos, le queremos, pero sobre todo le apoyamos en todas las estaciones, en las duras y las maduras", comenta.

Pese a ello, afirma que le "duele" que el exlíder socialista "no comprenda las dificultades a las que ahora se enfrenta el Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez, que son muy distintas a las de su tiempo".

Sobre si Felipe González se ha quedado solo en esta cuestión, López Aguilar sostiene que "no necesita acompañamiento" y recalca su aprecio por el expresidente, si bien también destaca que en su caso apoya al Gobierno de Sánchez "en todas las dificultades y todas las circunstancias".

Para el exministro, Felipe González sigue siendo un referente para el PSOE: "Es parte de nuestra historia", afirma López Aguilar, que también recuerda las divisiones en el PSOE durante la II República y la Guerra Civil.

Llama a votar "en defensa propia"

En este sentido, habla de "pluralismo" y "lecciones aprendidas de las peores experiencias" y defiende que "ahora es el momento de plantar cara a esta amenaza de involución, que es la más grave que ha padecido la democracia desde la Constitución".

El eurodiputado cree que la coalición de PP y Vox "puede llevarse todo por delante", ya que considera que "viene con mucha rabia y un discurso de odio amenazador contra todas las libertades y los derechos conquistados".

Por ello, llama a la movilización, porque "nadie puede quedarse atrás el 29 de octubre, porque el 30 será demasiado tarde": "Lo que hay que hacer es votar, con todas tus fuerzas y en defensa propia", sentencia.

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