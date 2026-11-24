Los detalles El salón de plenos de las Cortes de Castilla la Mancha se ha convertido este martes en una pista de rap cuando el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, se ha colocado una gorra para atrás y ha comenzado a rimar en un acto institucional con motivo del Día de la Infancia.

El salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha se transformó en una pista de rap con el presidente Pablo Bellido rimando para atraer al voto joven durante el Día de la Infancia. Abel Caballero, alcalde de Vigo, también se sumó a la estrategia desenfadada bailando en el Festival O Mariquiño y montando a caballo en fiestas. Soraya Sáenz de Santamaría sorprendió pinchando música durante un cierre de campaña del PP, mientras que Pablo Casado mostró sus habilidades musicales en 'El Hormiguero'. Santiago Abascal se convirtió en DJ por unos minutos y Díaz Ayuso se unió a un baile inesperado en una gala musical. Jordi Hereu dejó su firma en un grafiti, mostrando la faceta más relajada de los políticos.

El salón de plenos de las Cortes de Castilla la Mancha se ha convertido este martes en una pista de rap. El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, se ha colocado una gorra para atrás y ha comenzado a rimar entre palmas en un acto institucional con motivo del Día de la Infancia. Así han mostrado los políticos su lado más divertido.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, es el que mejor entiende esta estrategia. Con cerca de 80 años decidió echarse a la pista y ponerse a bailar en el Festival O Marisquiño. Con esos movimientos logró dar visibilidad al festival y salir en todos los telediarios proyectando una imagen desenfadada. Y es que Caballero toca todos los palos y ha dejado claro que no le tiene miedo a nada.

Una de las imágenes más icónicas que ha dejado un cierre de campaña fue la de Soraya Sáenz de Santamaría dándolo todo pinchando 'La Gozadera' en el cierre de campaña del PP en la plaza de Colón. Acostumbrados a verla en un perfil siempre serio, esa imagen llamó mucho la atención.

Esa misma noche también se vio a Pablo Casado —entonces vicesecretario de organización del PP— tocando la mesa de mezclas. Desveló que era un gran seguidor de Bruno Mars y, unos años después, lo pudimos comprobar en 'El Hormiguero'. Allí reveló que había estudiado ocho años en el Conservatorio y sabe tocar el bajo y la guitarra española. Además, tiene un hermano que toca en un grupo musical.

En una conocida discoteca madrileña, el líder de Vox, Santiago Abascal, pinchó una versión remasterizada del himno de España. Él también ha sido dj por unos minutos.

Aunque para viral el momento que le tocó vivir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una gala musical, la estrella invitada se le acercó, y mucho. La presidenta madrileña reconoció que le descolocó el baile, pero aún así se unió a la fiesta. La brasileña Anita no tenía ni idea junto a quien estaba bailando.

También hay políticos, como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que agarran el spray y dejan su firma en la pared con un grafiti. Lo hizo en un museo al aire libre, en el que escribió la palabra "paz". Así son los políticos cuando se ponen la gorra para atrás y sacan su cara más desenfadada.

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