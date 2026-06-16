Junts eleva la presión y obliga al Congreso a votar para exigir adelantar las elecciones ante la "extrema debilidad" del Gobierno

Los detalles Nuevo movimiento de los de Puigdemont. Junts eleva la presión al Gobierno y obligará a los grupos a posicionarse con una votación en el Congreso sobre si deben disolverse las Cortes y adelantar las elecciones generales.

Junts da un paso más en sus presiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lleva al Congreso la exigencia de adelantar las elecciones generales. Congretamente, los de Carles Puigdemont han registrado una enmienda en la que se habla de decidir sobre un adelanto de las elecciones generales ante "la debilidad política y parlamentaria" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ante la "extrema debilidad política" del gobierno de Pedro Sánchez y la "incapacidad de salir del bloqueo actual" en el que aseguran está el Ejecutivo. Se trata de un movimiento político importante, porque va a obligar a todos los grupos políticos de la Cámara a posicionarse sobre si Pedro Sánchez debe disolver las Cortes y convocar elecciones generales.

Se trata de una enmienda de Junts per Catalunya a una moción del PP acerca de la situación política. "Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", es el enunciado de la enmienda.

Todos los partidos políticos tendrán que posicionarse sobre si Sánchez debe o no convocar elecciones y puede haber una mayoría que se lo pida al presidente del Gobierno. Y aunque no es vinculante y la potestad de convocar elecciones solo depende el presidente del Gobierno, en caso de perder esa votación, se evidenciaría que el Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria.

Esta enmienda se votará el próximo jueves 18 de junio. La clave va a estar en lo que haga el PNV. Y en sus últimas intervenciones Aitor Esteban ya pidió a Sánchez que no alargara la legislatura más allá de este año.

Fuentes del PP señalan a laSexta que "si la moción sale adelante con esa modificación sería tanto como que la Cámara le dijera al presidente del Gobierno que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido".

La Mesa del Congreso, que dominan PSOE y Sumar, ya frenó hace año y medio una iniciativa de Junts en la se instaba al presidente Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y lo hizo, pese a que los letrados no ponían trabas a su admisión, alegando que esa es una competencia exclusiva del jefe del Gobierno y no del Poder Legislativo.

Para que se vote la propuesta de Junts, el PP debe aceptar que se incluya en su moción y que se añada a los otros puntos que ha planteado el Grupo Popular. Y ya no podría votarse por puntos, sino el texto completo.

La moción del PP ya habla de la "necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación a sus actividades y las del PSOE" y por los que se investiga a los dos secretarios de Organización nombrados por Sánchez --Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos-- y a "numerosos altos cargos".

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