El director de 'elDiario.es' ha apuntado que ninguno de los dos participantes se ha salido de su "matriz".

Después de ver el debate cara a cara entre Ada Colau y Xavier García Albiol, Ignacio Escolar ha analizado lo visto por ambos y ha considerado en El Objetivo que ninguno se ha salido de su "matriz".

"Ha habido un punto en el que ninguno de los dos salía de una matriz, que es regulación-construcción. Exclusivamente se arregla con construcción, exclusivamente se arregla con regulación", ha comentado.

Ahora bien, el director de 'elDiario.es' ha respondido a la propuesta del alcalde de Badalona de una nueva ley del suelo: "Llevaron una al Parlamento, que pedían los propios ayuntamientos gobernados por el PP, porque esa reforma la pedía la Federación Española de Municipios y Provincias, donde tiene mayoría el PP y preside el PP, y que el PP votó en contra de esa reforma, también Sumar, porque le parecía mal".

"Primero la bloqueó y luego cuando se votó, la votó en contra porque ese día le venía mejor demostrar la soledad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que ahí hay una contradicción bastante evidente", ha recalcado Escolar.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Colau-Albiol en atresplayer

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