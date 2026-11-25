La candidata de Frente Amplio ha apuntado que "las viviendas tienen que servir para vivir, no para especular".

El cara a cara entre Ada Colau y Xavier García Albiol moderado por Ana Pastor en laSexta también ha abordado la cuestión de los desahucios, donde se han tratado casos particulares como el de Maricarmen u Olga.

El 'popular' ha reconocido que es un "problema importante": "Sería de una insensibilidad no reconocer esa realidad de que hay muchas familias que no pueden pagar el alquiler o no pueden pagar la hipoteca, pero el peso de esta tragedia que viven estas familias no lo tiene que soportar un particular, no lo tiene que soportar un señor que tiene un piso de alquiler para complementar la pensión".

"Cuando alguien no puede pagar el alquiler y es un vulnerable de verdad, no de aquellos que se aprovechan de las circunstancias, lo que tienen que hacer las administraciones es un acompañamiento a esas personas", ha añadido.

No obstante, Albiol ha calificado de "inadmisible" los decretos que ha aprobado el Gobierno porque al ser declarados vulnerables "no se le puede tocar a esa persona y esa persona sigue viviendo en el piso sin pagarle el alquiler al propietario": "Eso es lo que no es admisible".

"Lo que de ninguna manera es inadmisible es que a Maricarmen se la eche de su casa que ha pagado religiosamente el alquiler durante toda su vida y con 87 años se la eche de su casa. Eso es lo más inadmisible de todo", le ha replicado Ada Colau.

Porque la candidata de Frente Amplio ha argumentado que precisamente por casos así "había que cambiar la ley" y ha recordado que Maricarmen no fue la única: "En esas fechas se habló mucho menos, pero Olga, aquí cerca de Barcelona en Hospitalet, se suicidó; Desgraciadamente, es una realidad dramática de este país y eso no son casos aislados, son víctimas de la especulación salvaje".

"Las viviendas están ahí y las viviendas tienen que servir para vivir, no para especular", ha finalizado.

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