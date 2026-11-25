Los detalles Colau ha recordado que en 2008 se creía imposible frenar desahucios y que gracias a la movilización social se ha llegado hasta la lucha actual y a casos como el de Maricarmen.

Ada Colau ha solicitado el voto para Frente Amplio con el fin de reducir el precio de los alquileres, recordando su trayectoria en la movilización social desde 2008. Destacó que la ciudadanía ha salido en masa a las calles para oponerse a la especulación inmobiliaria. Durante el debate de laSexta, Colau rememoró cómo en 2010 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Cataluña logró parar un desahucio, lo que inspiró a muchas personas a movilizarse y detener miles de desahucios. Criticó la gestión del PP y PSOE en vivienda y pidió votar al Frente Amplio el 29N para cambiar las reglas del juego.

Ada Colau ha pedido este martes el voto a Frente Amplio para "bajar el precio de los alquileres", recordando la trayectoria en la movilización social desde el 2008, que ha llevado a que actualmente "la ciudadanía salga en masa a las calles a decir '¡Basta!'" a la especulación inmobiliaria.

La candidata de Frente Amplio ha afirmado en su minuto de oro del debate de laSexta que "en 2008 parecía imposible para un desahucio en cualquier barrio de España y en 2010 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Cataluña paró un primer desahucio".

"Desde entonces se movilizó un montón de gente y se pararon miles y miles de desahucios hasta llegar a hoy, hasta llegar a Maricarmen, al Sindicato de Inquilinas. Hay que cambiar las reglas del juego", ha declarado.

En este sentido, ha criticado que "las voces que han estado hasta ahora gestionando el tema de la vivienda, especialmente el PP y el PSOE, nos dirán que esto es así, que es complejo y que no se puede hacer nada". Por eso, ha pedido el voto a Frente Amplio el 29N asegurando que "es un voto como una casa".

"El próximo 29 de noviembre, el casero que te ha duplicado el precio de la vivienda tendrá un solo voto, igual que el tuyo; y que el banquero que te está subiendo la hipoteca tendrá solo un voto, igual que el tuyo. Por eso, para bajar el precio de los alquileres, vayamos a votar en masa el próximo 29N al Frente Amplio", ha clamado.

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