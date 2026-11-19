Los detalles Siga en directo online el primer gran debate entre los candidatos del PSOE y el PP a la presidencia organizado por la Academia de la Televisión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán este jueves en el primer gran debate de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El evento, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por su presidenta, María Casado, comenzará a las 22:00 horas y tendrá una duración de dos horas con dos pausas publicitarias. Se discutirán cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Desde las 20:00 horas, laSexta emitirá un especial Al Rojo Vivo, dirigido por Antonio García Ferreras, que continuará tras el debate para analizarlo con expertos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), se enfrentan este jueves al primer gran cara a cara para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El debate, que empieza a las 22:00 horas, está organizado por la Academia de la Televisión y lo moderará su presidenta, María Casado. Se podrá seguir en directo en laSexta y tendrá una duración de dos horas con dos pausas publicitarias. Los candidatos abordarán cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Desde las 20:00 horas se podrá ver en laSexta un especial Al Rojo Vivo previo al debate dirigido por Antonio García Ferreras, y que continuará una vez finalice el cara a cara para analizar el encuentro con expertos en la materia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido