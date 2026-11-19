El candidato 'popular' ha pedido al presidente del Gobierno que "deje de meterle miedo a los nueve millones y medio de pensionistas".

Las pensiones han sido otro tema de choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el cara a cara que han mantenido. Durante este momento, el presidente del Gobierno ha defendido que su Ejecutivo ha subido las pensiones "6.000 euros al año", pero el 'popular' le ha replicado que también ha subido el "impuesto a las rentas".

Sánchez le ha preguntado a Feijóo si van a "privatizar el sistema público de pensiones": "¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?". A ello, el candidato del PP ha recalcado que las va a "garantizar".

"Ustedes cuando han gobernado han congelado las pensiones al 0,25%. Yo como presidente del Gobierno he subido al pensionista en 2018 a 2026 6.000 euros la pensión al año. Nosotros hemos llenado la hucha de las pensiones de 5.000 millones de euros a 20.000 millones de euros y queremos dejarla en 50.000 millones de euros", ha señalado el presidente del Gobierno.

Tras ello, Sánchez a propuesto a Feijóo un pacto para una reforma constitucional que permita blindar en la Constitución las pensiones. "¿Usted de verdad se cree que alguien en España que usted ofrece pactos de verdad?", le ha replicado Feijóo.

"Deje de meterle miedo a los nueve millones y medio de pensionistas. Es que esto me recuerda a los debates del año 90, cuando ustedes hablaban del Doberman. Que usted a los pensionistas le ha subido por un lado las pensiones y por el otro le ha subido el impuesto a la renta. Y al final quien gana es usted", ha sentenciado Feijóo tras escuchar las explicaciones del presidente del Gobierno.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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