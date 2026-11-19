Los detalles Feijóo carga contra el presidente del Gobierno por los casos de corrupción que afectan a su entorno político y Sánchez pidiendo "perdón" insistiendo en que tiene "uno de los Gobiernos más limpios de la historia de la democracia".

Durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el tema de la corrupción generó un intenso rifirrafe. Feijóo criticó al PSOE mencionando casos como los de Ábalos y Santos Cerdán, y acusó a Sánchez de contratos irregulares tras la moción de censura al PP. Sánchez pidió perdón por los casos de corrupción en su partido y defendió que su Gobierno es "uno de los más limpios de la democracia". Feijóo cuestionó la transparencia del PSOE y lanzó preguntas sobre las primarias y financiación del partido, mientras Sánchez destacó las reformas realizadas para aumentar la transparencia.

Rifirrafe entre los candidatos a la presidencia Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el cara a cara de este jueves. Durante el bloque de corrupción, el popular ha insistido en mencionar casos como el de Ábalos y Santos Cerdán, Begoña Gómez o Zapatero a un Sánchez que arranca con unas disculpas: "Yo quiero empezar este bloque pidiendo perdón por los casos de corrupción que haya podido sufrir mi organización o mi Gobierno".

"Solo 18 días después de la moción de censura que nos echó por corrupción a PP del Gobierno hace usted un contrato al Ministerio de Transportes y ahora está investigado por corrupción". También ha hablado de fiestas durante la pandemia, prostitutas pagadas con el dinero de las mascarillas, el hermano de Sánchez y su mujer. "Incluso los jubilados de su partido son unos corruptos", ha dicho, refiriéndose al ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero.

"El mío es uno de los Gobiernos más limpios de la historia de la democracia" y "aceptar lecciones del partido más corrupto del sistema político español". Estas han sido las primeras cuestiones en las que ha incidido Sánchez tras el aluvión de críticas y la disculpa. Bárcenas, financiación en B de la sede del PP, 15 ministros imputados o condenados entre los Gobiernos de Aznar y Rajoy han sido algunos de los casos que ha enumerado en relación a la formación de su adversario. "No es una opi

Feijóo insiste

"¿Por qué adelantó las elecciones? ¿Usted conoce la financiación irregular del PSOE?", ha presionado Feijóo. Ante los ataques, el socialista ha respondido con algunas de las medidas que han aprobado al respecto en el Gobierno: "hemos hecho reformas para aumentar la transparencia y los controles".

Además, ha sacado pecho diciendo que el Consejo de Transparencia "afirma en su informe de 2025 que el PSOE es hoy el partido más transparente de España". En referencia a este mismo texto, Sánchez ha hecho hincapié en que PP y Vox son los únicos partidos que han bajado en este asunto.

Tras el choque, el popular ha querido lanzar varias preguntas cerradas. "¿Amañó usted las primarias de su partido? ¿De dónde salió el dinero de su campaña? ¿Recibió alguna donación proveniente de la prostitución?". Estas han sido algunas de las cuestiones, a las que Sánchez ha respondido con un rotundo "no".

*El debate cara a cara Feijóo-Sánchez, completo en atresplayer

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