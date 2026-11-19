El 'popular' le ha achacado que el presidente del Gobierno suele decir que no depende de Washington, pero que no le ha escuchado decir lo mismo de Rabat.

Cuando ha llegado el momento de la política exterior, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra Pedro Sánchez por la "invasión" de Ceuta el pasado julio y le ha espetado en reiteradas ocasiones si "depende" de Marruecos.

El candidato del PP a la Presidencia ha aseverado que el presidente del Gobierno dice que "España se gobierna con absoluta autonomía" y que no se depende de Washington, pero que no dice lo mismo de nuestro país vecino: "Eso está muy bien. Ahora, yo echo de menos que diga que usted no depende de Rabat".

"El primer problema de la política exterior española ha sido su relación con Marruecos y la invasión, por primera vez en nuestra historia, de territorio español por 100.000 personas. En 2021 asaltaron la frontera de Ceuta 15.000 personas. ¿Usted qué dijo? Tengo la solución", ha proseguido Feijóo.

Para el 'popular', esa solución fue "cambiar 50 años de posición en el Sáhara, unilateralmente, sin darle cuenta al Congreso, a las Cortes y a nadie": "¿Qué consiguió a cambio? Pues que en julio nos invadiesen 100.000 personas. Y además usted se lo agradece a Marruecos? ¿Usted qué le agradece a Marrocos? ¿Que nos hayan invadido solamente dos veces?".

Tras ello, Feijóo ha afirmado que el CNI avisó de las convocatorias para entrar en España en redes sociales y aún así solo tenía en la frontera "cinco guardias civiles".

Además, le ha achacado que no asumiera la culpa de lo ocurrido: "La culpa es que no le aviso el CNI, ni la Policía, ni la Guardia Civil. La culpa es de las mafias. La culpa es de Rusia. La culpa es de Israel. La culpa es del presidente Vivas, por supuesto. A todos menos a Marrocos. El fracaso de su política exterior es histórica". "¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez?", ha concluido.

No obstante, Sánchez le ha respondido que el CNI "ha notificado a la jueza Tardón de la Audiencia Nacional que no hay pruebas fehacientes de que el régimen de Marruecos esté detrás de los asaltos del 30 y el 31 de julio": "Yo tengo que tomar decisiones en función de esos datos. No de suposiciones".

"La política exterior para usted es dar golpes de pecho; Las relaciones internacionales, por supuesto, se tienen que defender los principios, los valores, la soberanía y la integridad territorial, pero necesitamos articular políticas de buena vecindad con nuestros vecinos se llame Francia, se llame Portugal y se llame también Marruecos", ha concluido.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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