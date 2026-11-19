Los detalles "Mire, hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado", ha agregado el candidato del PP al presidente del Gobierno y candidato socialista.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un debate centrado en la vivienda, uno de los principales problemas en España. Sánchez destacó los logros del gobierno en vivienda, como el decreto antidesahucios y la Ley Estatal de Vivienda, que busca regular un mercado disfuncional. Además, mencionó medidas como préstamos a interés cero y gravámenes a grandes tenedores de inmuebles. Feijóo criticó la gestión de Sánchez en sus ocho años de gobierno, cuestionando su responsabilidad y aludiendo al caso Ábalos. Afirmó que el gobierno ha construido menos viviendas de las que aparecen en sumarios de corrupción.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado este jueves el primer cara a cara de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un debate que ha comenzado con uno de los principales problemas de los españoles: la vivienda. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE ha comenzado su intervención presumiendo del decreto antidesahucios y el líder y candidato del PP le ha contestado aludiendo al caso Ábalos, momento en el que le ha señalado: "Conocía más a Jessica que a Maricarmen".

Sánchez ha concedido que la vivienda "es el gran desafío y de nuestro tiempo", y ha afirmado que, en este sentido, el Gobierno ha hecho mucho a lo largo de los últimos años, aunque ha reconocido que necesitan "hacer mucho más". "En efecto, ha habido una huelga general, los ciudadanos nos están pidiendo a todas las instituciones y a todos los partidos políticos que hagamos más y creo que tienen razón porque el mayor problema del país exige el mayor de los acuerdos", ha dicho, entre todos.

Tras esto, ha resaltado que la propuesta del PSOE "es clara": "Lo que queremos es construir, sobre todo vivienda protegida; rehabilitar, hemos rehabilitado más de medio millón de viviendas durante estos últimos ocho años; y lo que queremos también es regular". "La Ley Estatal de Vivienda es un buen ejemplo de cómo se puede intervenir un mercado que no funciona, como es el mercado de la vivienda", ha afirmado. "

En ese momento ha señalado que también han aprobado el real decreto ley de Maricarmen que, ha dicho, "que va a prohibir el que se puedan desahuciar a personas vulnerables, como fue el caso de Maricarmen". "O también habilitar un préstamo a tipo cero de interés de 50.000 euros para la compra de la primera vivienda. O también, lógicamente, el gravar a los fondos buitres y a los grandes tenedores que tengan las viviendas, entre otras cuestiones, vacías", ha agregado.

Por su parte, Feijóo ha respondido a esto que parece que Sánchez ha llegado al Gobierno hace 15 minutos, pero que lleva ocho años. "¿Y qué ha hecho usted durante estos ocho años?", ha planteado. "Pues después de escucharle, parece que usted no es responsable de nada. Y cuando uno no es responsable de nada, es un irresponsable. Usted ha hablado de Maricarmen. ¿Maricarmen es esa persona que le escribió a usted una carta pidiéndole ayuda y que usted no le contestó? ¿Es esa persona? ¿Maricarmen es esa persona que utilizó su problema para convocar elecciones?", le ha preguntado.

"No. Usted conoce mucho más a Jessica y a Andrea, que le pagaban ustedes con dinero público o con dinero de mordidas sus casas que a Maricarmen", le ha dicho aludiendo al caso del exministro de Transportes José Luis Ábalos. "Mire, hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado", ha agregado.

*Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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