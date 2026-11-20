Los detalles El diputado del partido de ultraderecha asegura que el candidato del PP apena le ha dedicado "18 segundos de sus intervenciones a hablar de esta cuestión".

Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda de Vox, criticó el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por no abordar suficientemente la migración, tema que considera crucial y que, según él, quedó desbancado. Hernández Quero expresó su decepción por la ausencia de Santiago Abascal y la propuesta de Vox sobre prioridad nacional, migración y desregulación, afirmando que esta perspectiva es la más distinta a las presentadas. Además, destacó que Feijóo dedicó solo 18 segundos a la migración, a pesar de ser la segunda mayor preocupación de los españoles. Concluyó que tanto PP como PSOE han promovido políticas de fronteras abiertas, cambiando drásticamente la situación en España.

Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda de Vox, ha reaccionado tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Así, ha afirmado que no se ha hablado suficiente de migración en el debate electoral entre los candidatos del PSOE y del PP y que el tema "ha quedado por completo desbancado".

Hernández Quero ha dicho que él esperaba un debate "en el que se pudieran escuchar las tres propuestas que existen sobre la mesa, que son muy diferentes para los españoles". "Hemos escuchado dos de ellas, pero faltaba Santiago Abascal con la propuesta que Vox tiene de prioridad nacional, de migración y desregulación", ha dicho. "Creo que hoy los españoles han escuchado dos propuestas, pero les ha faltado escuchar la tercera, que es además la que es más diferente a las otras dos", ha agregado.

No se ha mojado sobre quién cree que ha ganado el cara a cara, a lo que ha respondido que él no está "para juzgar quién ha ganado". "Yo creo que hoy muchos españoles se van a ir a dormir sin haber escuchado que se haya hablado apenas nada de la que es, según ha mencionado el propio señor Feijóo, la segunda preocupación de los españoles, que es la migración", ha apuntado el portavoz del partido de ultraderecha.

"Yo creo que es muy difícil poder hablar de vivienda en la España actual, en la que han entrado seis millones de personas, entradas brutas en los últimos cinco años, sin hablar de migración y la afección que esta ha tenido para la escasez y para los altos precios de la vivienda", ha expresado.

Tras esto, ha dicho que "el señor Feijóo solo ha dedicado 18 segundos de sus intervenciones a hablar de esta cuestión". "Creo que esta asunto, que es crucial en el día a día de muchísimos españoles, ha quedado por completo desbancado en el debate y creo que muchos españoles están deseando que llegue el jueves que viene para poder escuchar a un partido que plantee una alternativa", ha dicho.

"Tanto el PP como el PSOE, tanto en España como en Europa, han sido los promotores de la política de fronteras abiertas, que ha llevado a que todo lo que los españoles aprecian haya cambiado de forma brutal y drástica en los últimos cinco años", ha concluido.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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