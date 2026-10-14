Bolaños asegura que "este Gobierno es el que más ha hecho por la vivienda": "Si prefieren la ley de la selva, la derecha"

¿Qué ha dicho? El ministro ha reconocido que "tenemos un problema con la vivienda" porque "por supuesto que todas las medidas que hemos adoptado no han sido suficientes".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro Félix Bolaños afirmó que el Gobierno actual es el que más ha hecho por la vivienda, multiplicando por ocho el presupuesto y creando la empresa pública Casa 47. A pesar de reconocer que las medidas adoptadas no han sido suficientes, Bolaños destacó que las políticas socialdemócratas son las que benefician a la gente, frente a la inacción de la derecha. Señaló que la competencia de vivienda es principalmente autonómica, y criticó a comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox por no aplicar la ley de vivienda. En Barcelona, donde se aplica la ley, los alquileres han bajado un 5%, mientras que en Madrid siguen en aumento. Bolaños concluyó que las elecciones del 29 se centran en la política de vivienda, instando a votar al Partido Socialista para abordar el problema.

Para el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones, Félix Bolaños, este Gobierno "es el que más ha hecho por la vivienda". Así lo ha asegurado el ministro en una entrevista en Al Rojo Vivo donde ha asegurado que si la gente "prefiere la ley de la selva" deberían de votar, entonces, a la derecha.

Durante la entrevista, en un momento dado el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, le ha espetado que cuando llegaron a Moncloa hace ocho años el problema de la vivienda estaba en el puesto número 16 y ahora, según el CIS, está en el puesto número uno.

"Las políticas de vivienda no son políticas de un día para otro. Yo, a quien diga tal cosa, pues le tendremos que decir que desconoce bastante cómo funcionan las políticas de vivienda", ha respondido Bolaños.

De hecho, según él, "lo que es indiscutible es que hemos multiplicado por ocho el presupuesto de vivienda, que hemos creado una empresa pública que es Casa 47, que tenemos un plan de vivienda de más de 7.000 millones de euros hasta el 2030 y que hemos aprobado unos decretos que, por cierto, votaron en contra todas las derechas que están representadas en el Congreso de los Diputados".

"Este Gobierno es el gobierno que más ha hecho por la vivienda. Que aprobamos la primera ley estatal en 2022, es una realidad", ha reiterado Bolaños. Al mismo tiempo, ha reconocido que "tenemos un problema con la vivienda" porque "por supuesto que todas las medidas que hemos adoptado no han sido suficientes".

"Pero aquí, por simplificarlo mucho, tenemos una política de vivienda nuestra para apoyar a inquilinos, para apoyar a pequeños propietarios, para impedir que los especuladores desalmados sigan haciendo negocio a costa de un derecho tan fundamental como es el de la vivienda", ha comentado.

"¿Cuál es su política de vivienda de la derecha? Nada"

Así, ha indicado que "hay otra política que también existe, que es la que propone la derecha, que es no hacer nada". "Ese ultraliberalismo en materia de vivienda, perdónenme, pero es que no funciona, porque expulsa a millones de personas del mercado de vivienda, las expulsa y, por tanto, las políticas socialdemócratas son las que benefician a la gente".

Además, ha recordado que todas las derechas "votaron en contra de estos decretos en el Congreso". "Su electorado quiere que se tomen medidas en favor de la vivienda, de eso van las elecciones del 29", ha añadido.

Por otro lado, Bolaños ha reconocido que "la competencia de vivienda es una competencia fundamentalmente autonómica". "Nosotros la ley de vivienda no la hemos podido desplegar en su totalidad porque hay comunidades autónomas, como Madrid, donde vivía Maricarmen, pero muchas otras, todas las que gobierna el Partido Popular y Vox, que no aplica a la ley de vivienda. Y esto también tiene efectos", ha señalado.

El ministro ha hecho hincapié en que en Barcelona, "aplicándose la ley de vivienda, declarándose zona tensionada, los alquileres han bajado en torno al 5%" mientras, ha dicho, "en Madrid siguen desbocados". "Ya sé que un alquiler de 1.000 euros que baje un 5% es poco, que es lo que te pasa en Barcelona. Pero claro, es que si estás en Madrid y el alquiler es de 1.000 euros, pueden ser 1.400 euros cuando te renuevan el contrato", ha indicado.

"¿Y qué hace la derecha? ¿Cuál es su política de vivienda de la derecha? Nada, lo dicen públicamente, lo dicen por escrito. De esto van las elecciones del 29", ha insistido y ha añadido tajante: "Si usted quiere que pongamos solución al problema de la vivienda, tendrá que votar al Partido Socialista. Y si le parece que está bien que no se haga nada y que algunos se hagan de oro y la mayoría social no puede hacer una vivienda, las opciones de la derecha son perfectas".

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