Bolaños asegura que muchas encuestas "intentan condicionar" y alaba el CIS de Tezanos: "Fue el único que acertó en 2023"

¿Qué ha dicho? El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes cree que el CIS es una encuesta "absolutamente respetable" y traslada su "máximo respeto" a todos los estudios demoscópicos.

Félix Bolaños, en una entrevista en Al Rojo Vivo, defiende la credibilidad de las encuestas del CIS, destacando que su sondeo fue el único que acertó en las elecciones de 2023. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes subraya que las encuestas son solo una instantánea del momento y que el resultado final se decide en las urnas. Bolaños señala una tendencia al alza del PSOE desde que Pedro Sánchez adelantó las elecciones, y no descarta un resultado del 34% como indica el CIS. Rechaza que este cambio se deba a eventos recientes y critica a la derecha por intentar desviar la atención de los asuntos cotidianos.

Félix Bolaños considera "absolutamente respetable" las encuestas del CIS de José Félix Tezanos y recuerda que su encuesta fue "la única que acertó en las elecciones de 2023". En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes reacciona así a la publicación del último sondeo demoscópico del CIS, que sitúa al PSOE casi 12 puntos por encima del PP en intención de voto.

"Doy el máximo respeto y la credibilidad debida a todas las encuestas, por supuesto también al CIS, también a las casas privadas, y creo que las encuestas son eso: encuestas que pueden hacer una foto en un momento dado, pero que sin duda el resultado final viene determinado por lo que la gente vota ese día, que es algo que muchas veces se olvida y que también, a través de encuestas, se intenta muchas veces condicionar", opina Bolaños.

Según Bolaños, existe una "tendencia" que impera después del anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones, que es que el PSOE "va al alza desde que se convocaron las elecciones". "Eso es lo que pretendemos y, por supuesto, que no descartamos un resultado como el que anuncia el CIS de un 34%", insiste el ministro.

Bolaños, que reconoce no ser "un experto en demoscopia", no cree que este cambio tenga que ver con el drama vivido por Maricarmen ni con las protestas por el derecho a la vivienda. "Nuestra tendencia desde que se convocaron las elecciones es al alza, es una tendencia que todos los que se dedican a las encuestas están observando. Y yo creo que es por una razón bien clara y es que nosotros estamos intentando hablar de los asuntos que afectan a la vida cotidiana de la gente", defiende.

Por el contrario, Bolaños ve a la derecha en "la estrategia de embarrar todo" para que "no se hable de lo cotidiano", algo en lo que, según el ministro, "no puede competir con las políticas de izquierdas".

Antes de finalizar la entrevista, Bolaños ha vuelto a comentar la encuesta del CIS y el momento de Pedro Sánchez de convocar las elecciones para que "donde no llegó la mayoría parlamentaria progresista, donde no llegó la aritmética parlamentaria, llegue la gente con su voto". "Si quieren que haya política en materia de vivienda, apoyar al Gobierno y al Partido Socialista. Y si prefieren que esto sea la ley de la selva, pues la derecha, encantados, hará esa política, que es no hacer nada en materia de vivienda", ha concluido.

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