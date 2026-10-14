Bolaños denuncia un "recorte masivo de derechos" con la ley de nietos "aplaudido" por Feijóo: "Hace suyo el discurso de la ultraderecha"

Los detalles El ministro señala en Al Rojo Vivo que es clave saber por qué el PP "abraza" los postulados de la ultraderecha, como en el caso de la 'ley de nietos', y más cuando en las anteriores elecciones autonómicas a esas personas "se les permitió votar".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la 'ley de nietos' como un "recorte masivo de derechos" que desde el PP de Alberto Núñez Feijóo se "aplaude".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro ha destacado que la pregunta a su entender clave en este asunto es por qué el PP "hace suyo el discurso de la ultraderecha".

Feijóo ha defendido que la limpieza electoral que tiene que ser preservada aunque se suspenda el derecho a votar de los españoles nacionalizados. "No se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y aquellos que no provienen de los exiliados. No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo", decía el líder del PP.

Unas palabras que Bolaños califica de "muy graves" porque "ponen en duda un sistema tan absolutamente acreditado y ejemplar como es el sistema democrático español y el sistema electoral en nuestro país". "Es verdad que el señor Feijóo dice esto y también dice lo contrario, porque él dice que está muy a favor de una 'ley de nietos' que ha defendido desde el año 2022. Incluso en el último programa electoral llevaban una ley como esta", recuerda el ministro.

"La cuestión es que ha habido un recorte masivo de derechos instigado por la ultraderecha, por VOX", señala aludiendo al "entusiamo" con el que el PP ha aplaudido la decisión del Supremo. Un "recorte de derechos" que Bolaños recuerda que en democracia "solo se puede llevar a cabo con una sentencia firme".

Además, según Bolaños, "a poco que hablan en el PP enseñan la patita". Y recuerda este mismo recorte que afecta a 160.000 personas o las recientes palabras de Feijóo sobre las pensiones, las políticas de vivienda del PP, o las becas, o en la cuestión de las bajas médicas y la posibilidad de despido.

"Esta es la clave. Si estamos ante un escenario en el que la derecha hace suyo el discurso de la ultraderecha para poner en riesgo y poner en duda el sistema democrático español, y también para recortar masivamente derechos", ha sentenciado el ministro.

Una entrevista en la que ha insistido en que las acusasiones de la ultraderecha y del PP no tienen base porque la instrucción del ministerio en la 'ley de nietos' es "una instrucción del año 2008, aplicando la ley del 2007, igual que se copió en la instrucción del año 2022 con la Ley del 22" y que, ha recordado, ya "aplicaron gobiernos del PP". "¿Por qué ponen en cuestión el sistema democrático español? Si ellos cuando gobernaban aplicaban lo mismo. (...) ¿Por qué ahora la derecha española abraza con entusiasmo los postulados de la ultraderecha y está encantada de recortar derechos a granel, en este caso a 160.000 españoles que no van a poder votar?", añade. "Y ojo, es que votaron en el 23, votaron en las autonómicas que se han celebrado este año y el pasado, votaron en las europeas del 24", ha insistido.

"Lo único que cambió después del recuento del voto CERA en el 2023 fue que el PSOE perdió un escaño y lo ganó el PP", ha recordado ademá lanzando una última pregunta: "¿Dónde está hoy el Partido Popular?".

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