Bolaños acusa al PP de plantear "desmantelar" las pensiones y avisa: "Con la derecha tendrían 500 euros menos de pensión al mes"

¿Qué ha dicho? El ministro asegura que es "un riesgo para los pensionistas" que el PP haya planteado como debate "si desmantela el sistema público de pensiones". "Cuando ellos gobernaban subían las pensiones un 0,25% cada año", advierte.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, critica al PP por sus declaraciones ambiguas sobre el sistema de pensiones, tras la propuesta de un "sistema mixto" por parte de José María Figaredo de Vox, que fue rectificada por Santiago Abascal. En Al Rojo Vivo, Bolaños advierte del riesgo de que un partido que aspira a gobernar considere desmantelar el sistema público de pensiones. Destaca que, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, las pensiones han aumentado en casi 500 euros. Mientras, el PP, a través de Ester Muñoz, sugiere cambios en el modelo actual, y Alberto Núñez Feijóo promete revalorizar las pensiones según el IPC, garantizando su viabilidad para los jóvenes.

Félix Bolaños aprovecha las dudas que ha sembrado el PP sobre el sistema de pensiones y ese runrún que se ha abierto tras las palabras de José María Figaredo proponiendo un sistema "mixto" de pensiones antes de ser corregido por Santiago Abascal.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes insta a los 'populares' a que se "pongan de acuerdo" con sus postulados sobre las pensiones y advierte del "riesgo" que supone para los pensionistas que haya "un partido que aspira a gobernar que se esté planteando si desmantela el sistema público de pensiones".

"Cuando ellos gobernaban subían las pensiones un 0,25% cada año", recuerda el ministro, que lanza un mensaje a los ciudadanos jubilados: "Tienen que saber que hemos subido casi 500 euros la pensión media en todos los años de gobierno de Pedro Sánchez, casi 500 euros. Que se imaginen cómo sería su vida con 500 euros menos de pensión al mes, que es lo que tendrían con un gobierno de la derecha".

Preguntado por la última encuesta del CIS de José Félix Tezanos, que dispara al PSOE casi 12 puntos por encima del PP en plena precampaña electoral, Bolaños reconoce que observa una "tendencia" que sitúa al PSOE "al alza". "Nosotros estamos intentando hablar de los asuntos que afectan a la vida cotidiana de la gente. Nosotros hablamos de vivienda y planteamos unas políticas, hablamos de las pensiones y planteamos que hay que actualizarlas conforme al IPC, hablamos de becas, hablamos de educación pública... Es decir, de lo que afecta a la vida de la gente", opina.

El origen de la polémica

En las últimas horas, el PP ha sacado a la palestra uno de los temas más sensibles a tratar en una campaña electoral: la viabilidad del sistema público de pensiones. Lo ha hecho después de que Vox, a través de José María Figaredo, abriese la puerta a introducir un "sistema mixto", una posibilidad que Santiago Abascal pareció cerrar al negar que su formación fuese partidaria de privatizar el sistema actual.

En una entrevista en un podcast, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, pide ser "valientes" con esta cuestión y "entender que el modelo hay que cambiarlo porque no funciona". "Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión. Se incorporan al mercado de las pensiones los 'boomers', que ya no tienen pensiones mínimas, tienen máximas. Los empleos que soportan las pensiones tienen salarios bajos y por tanto es evidente que hay un problema en este país", opina Muñoz.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a algo que ya se hace actualmente: revalorizar las pensiones según el IPC. "Para todos, insisto, para todos, me comprometo a asegurar las pensiones. El que cotiza tiene pensión. Y garantizaremos la actualización de acuerdo con el IPC", aseguró Feijóo en Huesca. Además, añadió que los jóvenes "tienen derecho a un sistema público de pensiones viable".

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