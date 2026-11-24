Los detalles El candidato del PP critica que desde que llegó Sánchez a la Moncloa la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 para los españoles a ser el número uno.

En un cara a cara de laSexta con Ada Colau, Xavier García Albiol, candidato del PP por Barcelona, ha destacado la necesidad de modificar la ley del suelo para abordar la crisis de la vivienda si su partido llega al Gobierno. Albiol subrayó que el problema de la vivienda ha escalado de ser la preocupación número 16 en 2018 a convertirse en la principal inquietud en 2026, según el CIS. Además, enfatizó que esta problemática afecta especialmente a los jóvenes, quienes enfrentan dificultades para acceder al mercado inmobiliario. Cambiar la ley del suelo es una de sus medidas propuestas.

El candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, tiene claro que una de las primeras medidas que tomará para paliar la crisis de la vivienda si el PP llega al Gobierno será cambiar la ley del suelo para poder "construir más rápido y en mejores condiciones".

Así se ha pronunciado en el cara a cara de laSexta con la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el que ha subrayado cómo el problema de la vivienda ha ido aumentando en los últimos años.

"En el año 2018, cuando entró a gobernar Pedro Sánchez con la ayuda de los socios, según el CIS el problema de la vivienda era el número 16 de los españoles. En 2026 se ha convertido en el número uno de todos los españoles", ha declarado el 'popular'.

Por eso, ha sostenido que "tenemos que tomar varias medidas, entre ellas, cambiar la ley de suelo".

Albiol ha incidido en que es un problema que afecta "especialmente a la gente joven, que ha perdido la oportunidad de acceder al mercado de la vivienda".

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