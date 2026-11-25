¿Qué han dicho? El candidato del PP por Barcelona ha asegurado que muchos de los migrantes que entran de forma irregular "acaban durmiendo en barracas y en tiendas de campaña".

En el debate cara a cara con Ada Colau, Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular por Barcelona, afirmó que la crisis de la vivienda está influenciada por "las personas que entran en situación irregular", señalando que estas personas terminan viviendo en condiciones precarias. Ada Colau, candidata de Frente Amplio, criticó a Albiol por preocuparse solo por ciertos extranjeros, mientras ignora a los fondos buitre extranjeros que, según ella, son los verdaderos responsables del desorden e inseguridad en los barrios. Colau concluyó que estos fondos son los que realmente dificultan la vida en las comunidades.

Xavier García Albiol, cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha asegurado en el debate cara a cara con Ada Colau que la crisis de la vivienda está condicionada por "las personas que entran en situación irregular".

"Me parece una auténtica irresponsabilidad, porque después esas personas acaban durmiendo en barracas y en tiendas de campaña", ha afirmado Albiol.

Ante esas palabras, Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha reprochado a Albiol que "solo le molestan un tipo de extranjeros, pero los fondos buitre que vienen a quedarse con nuestros barrios, no".

"Esos fondos extranjeros no le molestan, cuando son los que realmente están creando auténtico desorden, inseguridad e imposibilidad de vivir en nuestros barrios", ha concluido Ada Colau.

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