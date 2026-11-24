¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio asegura que su primer objetivo si llega al Ejecutivo será "desmercantilizar la vivienda y acabar con la especulación".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, propone una intervención directa en el mercado inmobiliario para enfrentar la crisis de la vivienda, considerada la principal preocupación de los españoles según el CIS. En un debate con Xavier García Albiol, Colau argumenta que el problema se originó hace décadas y se intensificó con la liberalización del suelo bajo el gobierno de Aznar. Su estrategia incluye "desmercantilizar la vivienda y acabar con la especulación", haciendo que sea asequible. De llegar al poder, planea expropiar a fondos buitres, reducir alquileres por ley y estabilizarlos, siguiendo modelos europeos.

Una intervención directa en el mercado inmobiliario. Es la receta de Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, para tratar de atajar la crisis de la vivienda, que es, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la principal preocupación de los españoles.

La exalcaldesa de Barcelona puntualiza en el cara a cara con Xavier García Albiol que "el problema no es de los últimos años, se ha cocinado durante décadas y se disparó cuando el PP liberalizó el suelo con Aznar".

Por eso, asegura que para atajar este problema es necesario "desmercantilizar la vivienda y acabar con la especulación", haciéndola asequible para la mayor parte de los ciudadanos.

En consecuencia, Colau asegura que, si llegase al Gobierno, sus primeras medidas serían "expropiar a los fondos buitres, bajar los alquileres por ley y convertirlos en estables como pasa en Alemania y otros países europeos".

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