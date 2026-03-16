Rufián insiste en crear un frente común tras la debacle en Castilla y León: "Conviene preguntarse por qué hay dos derechas y 14 izquierdas en cada provincia"

El contexto Las formaciones a la izquierda del PSOE, Podemos e IU-Sumar, se han quedado fuera de las Cortes al no conseguir los suficientes votos.

Los resultados electorales en Castilla y León evidencian un giro hacia la derecha en España y el debilitamiento de los partidos a la izquierda del PSOE. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha propuesto un frente común de izquierdas para afrontar las generales, criticando la fragmentación de estas fuerzas. La caída ha sido notable, con IU-Sumar y Podemos sin representación en las Cortes autonómicas. Pablo Fernández, de Podemos, admite la necesidad de una profunda reflexión tras un "resultado nefasto". Aina Vidal, de los Comuns, aboga por una izquierda más fuerte, mientras IU-Sumar atribuye el fracaso al voto útil hacia el PSOE por temor a la extrema derecha.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León han vuelto a demostrar la derechización que vive España y la caída de los grupos a la izquierda del PSOE, lo que ha reforzado la propuesta de Gabriel Rufián de crear un frente común para tener más fuerza de cara a las generales.

El portavoz de ERC en el Congreso ha resumido a golpe de calculadora estos deplorables resultados de la izquierda del PSOE: "Creo que la suma, nunca mejor dicho, no da. Creo que conviene que las izquierdas se pregunten por qué casi siempre hay dos derechas y, en cambio, en cada provincia hay 14 izquierdas", ha planteado.

Además, ha aprovechado para señalar concretamente a "las izquierdas españolas" como principales responsables de este hecho. "No nos engañemos, el problema lo tienen las izquierdas españolas; las izquierdas soberanistas no tienen ningún problema", ha subrayado.

Tal ha sido la caída de este domingo que ni la formación de IU-Sumar ni Podemos han conseguido representación en las Cortes autonómicas. "Han sido resultados malos. Necesitamos articular más procesos de reencuentro", ha declarado Lara Hernández. coordinadora del Movimiento Sumar.

Por su parte, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reconocido que "nuestro resultado es nefasto, es muy, muy malo". "Es evidente que toca reflexionar de manera profunda", ha sentenciado.

Esa reflexión se vuelve imprescindible tras estas cifras: la coalición Izquierda Unida-Sumar, que se ha presentado por primera vez este año, ha logrado 27.605 votos. Por su parte, Podemos no ha llegado ni a los 10.000, quedándose con 9.225, menos del 0,8% de votos y muy por debajo de los 62.138 que obtuvo en 2022.

IU-Sumar se justifica en el voto útil

"De Podemos... estamos viendo en este ciclo electoral un colapso electoral, un colapso como organización. Un partido que no está bien arraigado en el territorio tiene pocas perspectivas de subsistir en el futuro", ha explicado en Al Rojo Vivo el politólogo de la Universidad Carlos III, Lluís Orriols.

Ante esta situación, la portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha sostenido que el resultado "refuerza nuestra voluntad de construir una izquierda más fuerte". Mientras que desde IU-Sumar se justifican, afirmando que los datos se deben a la fuerza del voto útil.

"Creemos que ha habido una acumulación del voto útil en el Partido Socialista por miedo a la extrema derecha", ha defendido Juan Antonio Gascón, líder de IU-Sumar. Un voto útil que, según él, hará que una parte de la clase trabajadora no vaya a verse representada en la próxima legislatura.

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