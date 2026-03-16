Podemos tacha de "nefasto" el resultado electoral en Castilla y León: "Toca reflexionar de forma rotunda"

¿Qué ha dicho? Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha señalado que deben reflexionar para ofrecer un "proyecto atractivo de izquierdas" tras quedarse fuera de las Cortes en Castilla y León.

Podemos ha iniciado un periodo de "reflexión" tras su fracaso en las elecciones de Castilla y León, donde no consiguió representación y obtuvo menos votos que IU-Sumar. Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, calificó los resultados de "nefastos" y expresó su preocupación por el avance de la derecha y la extrema derecha. Fernández destacó la necesidad de replantear su proyecto de izquierdas y subrayó su inquietud por el aumento del PP en áreas afectadas por incendios, pese a la gestión criticada de estos. En estas elecciones, el PP ganó con 33 escaños y necesitará a Vox para gobernar, mientras que el PSOE sumó dos escaños, alcanzando 30.

Podemos inicia un periodo de "reflexión" tras su batacazo en las elecciones de Castilla y León, donde no obtuvo representación y logró menos votos que IU-Sumar, que también se ha quedado fuera de las Cortes, y el Se Acabó La Fiesta de Alvise Pérez.

Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, ha reaccionado a estos resultados calificándolos de "nefastos". "El resultado es muy duro. He pasado muy mala noche", ha reconocido.

De esta forma, ha señalado que ahora toca "reflexionar de forma rotunda" para ver la mejor manera de ofrecer "un proyecto de izquierdas atractivo". "No tengo ninguna duda de que nos levantaremos", ha asegurado.

Durante su comparecencia, ha destacado que con estas elecciones "se consolida el avance de la derecha y la extrema derecha", algo que, a su juicio, "es una muy mala noticia".

"Me preocupa la situación en la que va a quedar Castilla y León", ha confesado, destacando que hay datos "llamativos y demoledores". El portavoz de Podemos se ha preguntado cómo es posible que en los pueblos en los que más sufrieron los incendios el PP "haya subido", recordando que los 'populares' "desatendieron a los vecinos y desmantelaron el operativo para la extinción de incendios". "Es algo que me impacta", ha recalcado.

Pablo Fernández ha indicado que, tras lo ocurrido, en los próximos día se conocerá el resultado de esa "reflexión" que van a realizar tras analizar los resultados de estas elecciones.

El PP ha sido el ganador de las elecciones que se han celebrado este 15 de marzo tras lograr 33 escaños. Sin embargo, necesitará a Vox poder gobernar. Por su parte, el PSOE ha logrado frenar la sangría electoral de las últimas elecciones autonómicas, obteniendo dos asientos más en las Cortes (30 escaños) y cumpliendo con las expectativas.

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