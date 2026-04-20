La "prioridad nacional" de Vox es ultra y el PP lo sabe: habla ahora de "arraigo" tras las críticas de Ayuso y la moderación de Moreno

Entre líneas Miguel Tellado asegura que las ONG no tienen de qué preocuparse y Vox le contradice, afirmando que "el PP está completamente de acuerdo con la prioridad nacional".

El esperado acuerdo de gobierno en Extremadura entre el PP de María Guardiola y el Vox de Óscar Fernández Calle no ha supuesto ningún alivio para los 'populares', que ya se están retractando de lo firmado. Ahora evitan el concepto de "prioridad nacional" y hablan de "arraigo". Además, aseguran que el pacto afectaría a la vivienda y a las ayudas sociales, aunque, al menos de momento, no a la vivienda.

Por su parte, Vox no se corta en describir la "prioridad nacional" como "quitarle las ayudas a quien atienda a migrantes" como a Cáritas, algo que niega el PP, que insiste en que, si lo que se ha firmado para sacar adelante el gobierno es ilegal, no se va a ejecutar. Así, los 'populares' intentan navegar con el viento de los ultras, pero pareciendo moderados.

Por un lado, Miguel Tellado afirmó que la prioridad nacional no es "eliminatoria", sino un criterio más. Aunque este lunes el PP ha rebajado aún más el segundo punto, asegurando que los recortes a ONGs nunca se cumplieron en anteriores pactos, donde ya figuraban.

"Nosotros entendemos que a quienes colaboran con las mafias, las arcas públicas no deben financiarlas. Organizaciones como Cáritas pueden estar completamente tranquilas", ha afirmado Tellado.

Ante este viraje, desde Vox se han encargado de dejar claro que, si el PP cumple lo firmado, Cáritas también quedaría excluida de las ayudas públicas y que no hay ninguna duda sobre el concepto, tampoco entre los 'populares'. "El PP está completamente de acuerdo con la prioridad nacional", ha asegurado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster.

Moreno aboga por la "moderación"

En medio de esta marea de ideas se encuentra Juanma Moreno, que intenta aislarse de la polémica abogando por la moderación y la mesura, las claves de su campaña electoral con la que espera lograr la mayoría absoluta, justamente para no depender de Vox.

También ha opinado Isabel Díaz Ayuso. Pese a que habitualmente opta por discursos duros, en esta ocasión se ha alejado de esa idea de Vox, asegurando que no es legal.

Pese a todo, Génova ha dado el visto bueno al pacto y a su contenido, y todavía le queda sacar adelante los de Aragón y Castilla y León. Mientras, Vox advierte que esta idea xenófoba será el mínimo que va a exigir al resto de comunidades para darles su apoyo. Así que por mucho que intenten decir que no es ultra, saben lo que firman con Vox.

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