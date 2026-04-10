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Apertura de campaña

El PP da la callada por respuesta ante los insultos racistas de Abascal: "Mientras tenemos ahí a Juanma Moruno..."

¿Qué ha dicho? El líder de extrema derecha se mofaba este jueves del presidente de la Junta de Andalucía y le acusaba de seguidismo con el PSOE y de "promocionar la invasión con sus mismas políticas".

El presidente de Vox Santiago Abascal interviene durante el acto político que el partido celebra este jueves en Málaga.
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A Santiago Abascal no le tiembla el pulso a la hora de lanzar insultos a diestro y siniestro, ni siquiera cuando van dirigidos a sus principales socios en algunas autonomías. Vox negocia con el PP para entrar en las autonomías, como Extremadura o Aragón, pero también se lanza contra él.

Así lo demostraba el líder de extrema derecha en un mitin de apertura de campaña de las elecciones andaluzas este jueves. Desde Málaga, el ultraderechista no se cortaba a la hora de lanzar un insulto racista contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Mientras tenemos ahí a Juanma Moruno, mientras está reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón grande, mientras está viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, la mafia socialista avanza".

Abascal acusó así a los 'populares' de Andalucía de seguidismo con el PSOE y de "promocionar la invasión con sus mismas políticas". Todo ello ante las risas de sus votantes. Para el ultraderechista, el PP está "empeñado en destruir a su partido mientras Sánchez recobra el aliento".

Una provocación que desde el PP están dejando pasar. A expensas de conocer si se llega a un acuerdo con María Guardiola para la presidencia de Extremadura o con Jorge Azcón en Aragón, los 'populares' prefieren dar la callada por respuesta ante las provocaciones. Este mismo viernes, el diputado 'popular' Juan Bravo evitaba la confrontación en declaraciones a Al Rojo Vivo.

"Tendría que venir aquí y ver cómo la gente recibe a Moreno, ver que es un líder que convence, ilusiona y que tolera todo tipo de comentarios", ha afirmado, a la vez que no mandado un mensaje a Vox: "Eso no es lo que quieren los andaluces, por esa línea no van a encontrar el camino adecuado".

"No vamos a entrar en provocaciones"

Bravo ha reiterado que lo único que le importa al PP es lo que piense la gente. "Nosotros no hablamos de Vox, hablamos con Vox", ha dicho. "Las palabras de Abascal no tienen ninguna repercusión. Moreno lo que hace es escuchar y no va a entrar en ninguna confrontación con nadie. No nos ha molestado, estamos a lo nuestro y no importa lo que digan los demás", ha agregado.

Miguel Tellado, secretario general del PP, tampoco ha querido dar una respuesta a los insultos. "No vamos a entrar en ningún tipo de provocación ni distracción", ha asegurado con diplomacia este viernes desde un acto en Barcelona. Para el número dos del PP este tipo cosas "distraen al electorado". Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ni siquiera ha comentado nada sobre el asunto.

Pero la provocación directa no es nueva en la estrategia de campaña de la ultraderecha. Acostumbrados al populismo y con la certeza de que son necesarios para el PP en comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, no dudan en ridiculizar al contrario de la forma que sea. Ya sucedía

Hace exactamente un mes, Abascal también intentaba hacer la gracia con otro chiste racista. Entonces llamaba "canalla" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien cambiaba el nombre por el de "Alfonso Fernández Marrueco", acusándole de "ponerle una alfombra roja" a la inmigración irregular y preocuparse más "por los de fuera". Así es la técnica Abascal.

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