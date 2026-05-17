Resultados en Adamuz (Córdoba) de las elecciones de Andalucía de 2026

Las elecciones autonómicas tienen lugar en Andalucía apenas cuatro meses después del trágico accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. El alcalde ha criticado a Juanma Moreno por llevar el siniestro a su campaña.

Este domingo se celebran elecciones en Andalucía. Y a falta de conocer los resultados, lo cierto es que se da por hecho que el Partido Popular (PP) volverá a ganar, como lo hizo hace cuatro años, aunque quizás sin alcanzar la mayoría absoluta. Es hacia donde han ido apuntando las encuestas en precampaña, aunque habrá que esperar a empezar a ver los datos posteriores a la votación de este 17M para ver hasta dónde es capaz de llegar Juanma Moreno.

Y aunque en unas elecciones como las de hoy, autonómicas, son las provincias las que reparten los escaños, lo que ocurra en cada uno de los casi 800 municipios andaluces suma, o resta. En las últimas autonómicas, hace ahora cuatro años, la provincia de Córdoba votó mayoritariamente al PP: un 44,7% de los electores que hicieron efectivo su voto eligieron la papeleta de los de Moreno, por lo que les otorgaron siete escaños. Según los sondeos, no tendrá tan buen resultado el PP este año en la circunscripción, donde podría perder un escaño, que podría ganar tanto Vox como el PSOE.

Pero dentro de Córdoba, muchos ojos miran a lo que ocurre en Adamuz. En esta pequeña localidad de poco más de 4.000 habitantes, el pasado mes de enero se vivió una de las peores tragedias ferroviarias de la historia de España: 46 personas perdieron la vida al descarrilar dos trenes de alta velocidad en este tramo de la red de trenes que une Andalucía con Madrid.

Fue un duro golpe para el país, y hasta el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, tuvo que afear a Juanma Moreno en campaña por la "utilización política" de este accidente. El líder del PP llevó la tragedia al segundo debate electoral que se celebró en campaña, criticando que la ayuda "llegara tarde" y que la mayor parte de los heridos estuvieran "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

Moreno Reyes aseguró que no se esperaba esto de él: "Me ha tratado correctamente y no me lo esperaba", llegó a señalar en una entrevista, asegurando que en general, durante la campaña se había respetado esta cuestión. "En política no vale todo", zanjó después. El socialista llegó a la Alcaldía de Adamuz en 2021, no después de unas municipales, sino después de seis años de Gobierno de la independiente Manuela Bollero, del que se desligó IU para acabar dando apoyo a Moreno Reyes.

Salvo en las de 2022, el PSOE siempre ha sido el partido más votado en Adamuz en los comicios autonómicos. Pero en la última cita electoral se giraron los resultados, y el PSOE perdió 11 puntos de apoyo mientras el PP subió 22.

A nivel municipal, esto no ha ocurrido nunca. El Ayuntamiento de Adamuz ha estado principalmente liderado por la izquierda —entre PSOE e Izquierda Unidas—, con la excepción de los seis años en los que gobernó Manuela Bollero, de Democracia Ciudadana de Adamuz (DECIdA), gracias a un pacto entre estos, el PP y la única concejala de Izquierda Unida. Los cuatro de DECIdA y los dos de PP e IU facilitaron el Gobierno de Bollero, que se rompió para dar paso a otro pacto, esta vez de IU con el PSOE.

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