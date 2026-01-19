Los 30 accidentes de tren más mortíferos de la historia de España

En España ha habido a lo largo de la historia más de 200 accidentes con cinco muertos o más; entre ellos, más de 30 han provocado la muerte de más de 20 personas, entre ellos, el de Adamuz o el de Santiago de Compostela.

A lo largo de la historia ferroviaria de España se han registrado cerca de 200 accidentes con cinco fallecidos o más, y de ellos, más de 30 han tenido más de una veintena de víctimas mortales. El más reciente, aún en la memoria de la sociedad española, era hasta ahora el accidente de Angrois, un siniestro que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, cuando un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Santiago de Compostela descarriló en una curva poco antes de llegar a la capital gallega: en aquella tragedia fallecieron unas 80 personas y más de un centenar resultaron heridas.

El de Adamuz se suma a esta lista negra, con un balance oficial de víctimas que todavía queda por definir, aunque a primera hora del día posterior al accidente la cifra de muertos ya era de 39 y la de heridos superaba los 150, de los cuales una treintena estaban hospitalizados en situación grave. Esta es una lista de los accidentes ferroviarios en España en los que la cifra de víctimas mortales supera la veintena:

1863 | Girona | Varias unidades de un tren de viajeros que circulaba entre Girona y Barcelona cayeron al cauce de la riera Seca, cerca de Hostalrich (Girona), crecido a causa de las fuertes lluvias. El puente que salvaba el curso fluvial se hundió. Un total de 21 personas murieron, la mayor parte de ellas por ahogamiento arrastradas por el agua.

