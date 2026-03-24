Moreno ve en Vox "inestabilidad" y advierte: "No conviene meternos en el lío en el que están otros compañeros"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que los andaluces deberán elegir el 17 de mayo entre "un gobierno en solitario o meterse en un lío de inestabilidad" que vendría de la mano de Vox.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera que la abstención y el exceso de confianza son los principales retos en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Ha instado a su partido a centrarse en su propia campaña sin preocuparse por Vox, destacando la importancia de mantener un gobierno de estabilidad y moderación en Andalucía. Moreno ha enfatizado que no deben depender de ninguna otra fuerza política y ha señalado que la campaña no debe girar en torno a Vox. Sobre la candidata del PSOE, María Jesús Montero, Moreno ha expresado que no la ve como una figura ilusionante para Andalucía. Además, ha negado que el anuncio de la fecha electoral buscase evitar la coincidencia con las elecciones generales, afirmando que eligió la fecha para maximizar la participación y sorprender a los adversarios políticos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado la abstención y el "exceso de confianza" como principales adversarios en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y ha advertido a su partido de que debe hacer su propia campaña "sin fijarnos en nadie" y sin "mirar por el retrovisor" a Vox.

Moreno ha acudido a diferentes medios de comunicación como Onda Cero, Cope o Cadena Ser, para hablar sobre la convocatoria electoral y cómo afronta estas elecciones.

Preguntado por la estrategia electoral frente a Vox, el líder del PP-A ha dejado claro que cuanto menos hablemos de ese partido en campaña "mejor" y ha pedido a su partido mantener como "hoja de ruta la vía andaluza" que ha permitido "un gobierno de estabilidad, de moderación, de convivencia, para todos, que ha funcionado en Andalucía y los datos económicos y sociales así lo avalan".

"Si nosotros hacemos las cosas bien, somos el partido favorito de los andaluces, lo somos actualmente, y así también parece que lo dicen los sondeos. Y por tanto yo creo que no nos debemos de fijar en nadie. Que Vox haga su campaña, nosotros haremos la nuestra, y lo que desde luego nosotros vamos a buscar es no depender de nadie porque Andalucía se juega mucho: seguir con el gobierno de estabilidad, de sensatez y de serenidad que hemos tenido hasta ahora o meternos el lío en el que está ahora mismo España o mis compañeros que no tienen mayoría, y algunos de ellos van camino de estar seis meses paralizados", ha asegurado en referencia a la presidenta extremeña María Guardiola.

De esta forma, ha destacado que los andaluces deberán elegir entre "un gobierno en solitario o meterse en un lío de inestabilidad" que vendría de la mano de Vox y la obstaculización para formar ejecutivo que está ejerciendo en comunidades como Extremadura o Castilla y León.

"Cuando hay un gobierno monocolor uno puede hacer una planificación y gobernar en la centralidad. Cuando está condicionado por otra fuerza, limita esa capacidad. Queremos evitar esa situación", ha añadido. "Vox tiene una difícil tarea: tomar una decisión y hacerse mayor, entrar a las instituciones con todo lo que ello comporta o seguir obstruyendo la posibilidad de hacer gobierno e ir a una repetición electoral", ha asegurado.

"La campaña no puede ser un permanente ojeo a qué hace Vox"

Moreno ha insistido en que "con Vox se tiene que hablar cuando hay que hablar, y yo nunca me he negado a hablar con ninguna fuerza política, ni desde la parte más de extrema de la izquierda ni por parte de la derecha, pero no tenemos que estar obsesionados con Vox, que es una fuerza política distinta al PP". "Nosotros ahora mismo somos el partido mayoritario, vamos a ver si lo conseguimos tener el 17 de mayo, y no debemos obsesionarnos con Vox. La campaña electoral no puede ser una permanente ojeo a qué hace Vox, qué propone Vox, por dónde va Vox, sino hacer nuestra campaña electoral y que Vox haga la suya", ha subrayado.

En su opinión, puede haber coincidencias con Vox "sobre todo en el ámbito económico", pero ha advertido de que "hay cosas en las que difícilmente vamos a coincidir, y yo no voy a perder el tiempo en ver qué hace Vox, ni qué dice Vox, ni qué propone Vox" porque "los ciudadanos de Andalucía ya nos conocen, me conocen a mí, y tienen la garantía de que no vamos a hacer políticas populistas, radicales, ni para una minoría social, sino que vamos a hacer una política con nuestras luces y sombras, pero para la mayoría social de Andalucía".

Preguntado por si comparte la negativa del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a aceptar los votos del PSOE en caso de que su investidura dependiese de los votos de Vox, Moreno ha recordado que ha alcanzado pactos "en el pasado" con el PSOE-A liderado por Juan Espadas, pero ha advertido de que le parece "muy poco probable" que puedan repetirse con María Jesús Montero.

"Dudo que me haga propuesta de esa índole. No la veo yo con una intención de llegar a acuerdos en nada, porque ella ha bebido en la cultura política del señor Sánchez de llevar al PP a la esquina del cuadrilátero y hacer una política muy radical desde la izquierda y por tanto creo que va a ser muy, muy, muy difícil que la señora Montero me haga cualquier tipo de ofrecimiento", ha añadido el presidente de la Junta, que ha augurado una "campaña muy dura y muy sucia" por parte del PSOE-A, al que ve "desorientado y desesperado".

Moreno señala que cree que Montero "genera poca ilusión"

Sobre la candidata del PSOE a estas elecciones, el actual presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que cree que María Jesús Montero no representa "una figura nueva e ilusionante".

"Puede dar pocas lecciones, porque todo el mundo se acuerda de ella. Cuando era consejera de Sanidad hubo despidos y listas de espera elevadas, con colapso sanitario", ha añadido. "No creo en la fórmula de la señora Montero, que bebe del sanchismo. No la veo con la ilusión y la regeneración política que le hace falta a Andalucía", ha puntualizado.

"Gusta pillar por sorpresa a los adversarios políticos"

Por otro lado, Juanma Moreno ha negado que el anuncio de la convocatoria electoral para el 17 de mayo a última hora de este lunes buscase evitar la coincidencia con las elecciones generales y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene tiempo técnicamente" de publicar el decreto de convocatoria este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Yo lo que he hecho es no dejarme llevar por nadie, creía que esa era la mejor fecha para que haya la mayor participación posible, y lo hice como lo he hecho en etapas anteriores", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha destacado que, una vez que la legislatura en Andalucía "ya estaba completada, es verdad que siempre gusta pillar por sorpresa o por lo menos dar un puntito de sorpresa a los adversarios políticos" y el 17 de mayo era la única fecha "limpia" teniendo en cuenta las fiestas de primavera de Andalucía, la Romería de El Rocío y la visita del Papa. "Y si encima pillamos con el pie cambiado a nuestro adversario, mejor que mejor", ha recalcado.

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