Desde Miguel Ríos al 'Kilómetro Sur': las bandas sonoras que animan la campaña electoral andaluza

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, junto al cantante Miguel Ríos, durante el acto público de apertura de campaña

El contexto La campaña de las elecciones andaluzas, que se celebrarán este 17 de mayo, arrancó este jueves. Juanma Moreno y María Jesús Montero estuvieron acompañados no solo de palabras, sino también de sus respectivas bandas sonoras.

La campaña para las elecciones andaluzas comenzó el 30 de abril, con Juanma Moreno del PP buscando la mayoría absoluta o, de lo contrario, depender de Vox, como ocurre en otras regiones. El PP inició su campaña en los Jardines de Murillo de Sevilla con la canción "Kilómetro Sur", creada por jóvenes sevillanos. Por su parte, el PSOE, liderado por María Jesús Montero, arrancó en Granada con el apoyo del músico Miguel Ríos, quien criticó a la derecha y ultraderecha. El presidente Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero participarán en un acto en Cártama para apoyar a Montero, movilizando a la militancia andaluza.

Este jueves, 30 de abril, arrancó la campaña de las elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 17 de mayo, y en las que, a priori, Juanma Moreno se juega la mayoría absoluta, o bien depender de Vox, como sus coetáneos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde, lejos de conseguir gobernar en solitario, han dependido aún más de Vox. María Jesús Montero, por su parte, intentará dar la vuelta a las encuestas y devolver al PSOE la víctoria en Andalucía.

Aunque la política siempre puede dar sorpresas y nunca hay que dar nada por sentado. El pistoletazo de la campaña andaluza ha comenzado ya y, esta vez, además, lo ha hecho con mucha música.

El PP de Juanma Moreno comenzó su campaña con un acto en los famosos Jardines de Murillo de Sevilla mientras sonaba la sintonía 'popular' que les acompañará en estos 15 días de campaña: una canción titulada con 'Kilómetro Sur', en la que parecía que era el propio Juanma Moreno quien la cantaba, sabiendo su afición por la música. Pero no, tal como el propio equipo del PP informaba, la autoría corresponde a "un grupo de chicos jóvenes de Sevilla y tiene versos como "Es Andalucía, una tierra en el mundo, el kilómetro sur, donde se habla andaluz, es un orgullo profundo...".

Miguel Ríos, con el PSOE de Montero

Por su lado, María Jesús Montero ha tirado de uno de los grandes de la música en español como Miguel Ríos para el comienzo de su campaña donde los socialistas quieren dar la cara y la sorpresa. Montero ha arrancado su mitin de apertura, en Granada, acompañada por el cantante, quien dio su particular "BIENVENIDA" a la candidata y exministra andaluza.

"La derecha y ultraderecha están firmando cláusulas neofascistas como la prioridad nacional. Lo público es nuestra primera prioridad", defendió Miguel Ríos.

Al finalizar el acto, todos acabaron cantando abrazados la mítica canción del Hinmo de la alegría en el que "los hombres volverán a ser hermanos" y que es, sin duda, "el canto alegre del que espera, un nuevo día". Una nueva era es lo que intentarán los socialistas andaluces para Andalucia, aunque, de momento, tengan todas las encuestas en contra.

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero arroparán a la secretaria general del PSOE de Andalucía en un acto en Cártama (Málaga). Fuentes de la organización, han informado que se han fletado autobuses de todas las provincias de Andalucía para que acuda la militancia en masa de todas las federaciones, ya que, además, no suele ser habitual que Sánchez y Zapatero coincidan en un mismo acto de campaña.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.