Moreno activa el reloj de las elecciones en Andalucía: una mayoría absoluta en riesgo por la gestión sanitaria

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se saludan durante un acto

El contexto Con la salida de María Jesús Montero del Gobierno pendiente de producirse, Moreno pone a prueba su fuerza ante un Vox en ascenso en todos los territorios y un PSOE que lo fía todo a la vicepresidenta primera.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado elecciones regionales para el 17 de mayo, tras cuatro años de gobierno que describe como "intensos". Estas elecciones son un examen a su mayoría absoluta, amenazada por un Vox en ascenso y un PSOE que apuesta por María Jesús Montero como candidata. La gestión sanitaria y un caso de presunta corrupción en la Diputación de Almería serán temas centrales en el debate electoral. Moreno destaca el crecimiento económico y la gestión de crisis como logros. El PSOE busca recuperar la Junta tras casi ocho años de gobierno del PP, enfrentándose a una izquierda fragmentada.

El reloj de las elecciones en Andalucía ya se ha activado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decidió convocar las elecciones regionales para el próximo 17 de mayo, después de cuatro años que definió como "intensos". Ahora, Moreno pasa a ser candidato de cara a un 17 de mayo que considera una "fecha idónea para facilitar la máxima participación posible".

Lo cierto es que estas elecciones se plantean como un examen a la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, que tendrá como amenazas a un Vox en claro ascenso tras los resultados en las elecciones de Extremadura, Castilla y León y Aragón, y a un PSOE que pondrá a uno de los pesos pesados del Gobierno para hacer frente a los 'populares', una María Jesús Montero que ya se prepara para abandonar el Ejecutivo.

La situación de Moreno Bonilla le ha permitido no depender de Vox hasta ahora, un escenario que, ahora, podría estar en duda. Todavía no se sabe el perfil por el que optará Santiago Abascal, que acaba siendo la cara visible de la ultraderecha en todos los comicios. La cifra mágica estará en 55, que son los diputados que se requieren para tener mayoría absoluta.

Según el último CIS andaluz, de octubre del año pasado, el presidente de la Junta estaría cerca de perderla, teniendo entre 54 y 56, una encuesta que se dio en plena crisis de los cribados de cáncer de mama. Recordemos que en las elecciones de 2022 obtuvo 58 escaños, en el mejor resultado histórico del PP en Andalucía, que coincidió con el peor del PSOE, que se quedó en 30 parlamentarios.

La gestión sanitaria, en el centro del debate

Se espera que la oposición a Moreno Bonilla ponga en el centro del debate la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, con la polémica por la supuesta privatización de los servicios públicos y, especialmente, con la crisis de los cribados del cáncer a finales del pasado año que le costó el cargo a la por entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, y a otros dirigentes.

También ha sido especialmente polémico el caso de presunta corrupción en la Diputación de Almería, gobernada por el PP, una ramificación del 'caso mascarillas' que concluyó con las detenciones del presidente y del vicepresidente de dicha institución provincial, Javier Aureliano García Molina y Fernando Giménez.

Como puntos a favor, desde el Gobierno de Moreno Bonilla apuntan al crecimiento económico de la región y a la gestión de las crisis meteorológicas y la del accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos.

Montero, la gran esperanza del PSOE

De entre todos los candidatos y rivales de Juanma Moreno en estas elecciones, destaca la figura de María Jesús Montero, mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno de España como su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que, en los próximos días, saldrá del Ejecutivo para entrar de lleno en la carrera electoral. Hasta ahora, la estrategia de llevar a pesos pesados del Gobierno a elecciones autonómicas no ha salido particularmente bien y habrá que espera si Montero es capaz de revertir esa tendencia.

Según Montero, Moreno Bonilla convoca ya las elecciones "por dos motivos: porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE" en las encuestas. No obstante, ella celebra que se lleven a cabo "cuanto antes, mejor". "Nos gusta el 17 de mayo: ¡ya hay fecha para el cambio!", escribía en sus redes sociales.

El PSOE parte con la expectativa de recuperar la Junta tras casi ocho años de Gobierno del PP. No obstante, las fuerzas a su izquierda vuelven a presentarse fragmentadas, concurriendo con tres papeletas distintas, con algunas de ellas en indecisión sobre si acudir o no en coalición. Por Andalucía aglutina a Izquierda Unida con Sumar pero sin Podemos, que ha presentado su propia candidatura, partidos a los que hay que sumar a Adelante Andalucía.

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