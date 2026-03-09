El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

Sí, pero... Fuentes del PP a laSexta destacan que Angrisano, sobrino del eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, "llevaba tiempo sin trabajar" como asesor en el Parlamento europeo. "Se marcha habiendo dejado de ejercer su cargo en NNGG hace mucho", añaden.

El secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Carlo Angrisano Girauta, ha anunciado que ha dimitido, que se ha dado de baja como afiliado y pide el voto para Vox. Angrisano Girauta lo ha anunciado en su cuenta en la red social X en la que ha expresado que el PP "teme más perder votos que defender lo correcto" y que ese partido "ha dejado de defender los valores" por los que se afiliaron "la mayoría" de sus militantes.

Fuentes del PP a laSexta han asegurado que hacía tiempo que ya no ejercía sus responsabilidades. Según han detallado, Angrisano había pedido pidió ir en las listas del PP para convertirse en eurodiputado. Algo que no se le concedió. Pidió entonces, según las mismas fuentes, ser asesor en el Parlamento Europeo para tener empleo, sueldo y vinculación con la política. Posibilidad que se le concedió, explican, aunque "en los últimos tiempos dejó de ejercer sus funciones por pasar casi todo el tiempo fuera de Europa, puesto que su pareja es de nacionalidad ecuatoriana y pasaba en Ecuador la mayor parte del tiempo".

Según el PP, "llevaba tiempo sin trabajar", al menos para el partido. "Si a partir de ahora trabaja para Vox, al menos sabrá lo que es cobrar por hacer algo", ironizan en conversación con laSexta. Y añaden: "Se marcha habiendo dejado de ejercer su cargo en NNGG hace mucho, en el tramo final del mandato y, como se suele decir, fue cesado en verano".

Sobrino Juan Carlos Girauta (eurodiputado de Vox), Angrisano ha anunciado que, por coherencia, pide el voto para Vox. "Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", zanjaba Angrisano, sobrino del expolítico de Ciudadanos y actual eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta.

"Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo. Cuando un proyecto político teme más perder votos defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha afirmado en la red X en un vídeo. Angrisano ha subrayado que sus ideas "siguen firmes", así como sus principios "inamovibles", pero "cambiando el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón", en alusión a la formación que lidera Santiago Abascal.

El exdirigente de Nuevas Generaciones del PP ha concluido su mensaje afirmando: "Seguiré en la misma batalla, ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos". En una carta abierta a los miembros de la Junta Directiva Nacional de Nuevas Generaciones, en la que comunica su dimisión inmediata y su baja como militante, asegura que ha sido para él "un profundo honor" y una responsabilidad ejercer ese cargo y dice que siempre ha intentado ejercerlo con lealtad hacia la organización y respeto hacia sus afiliados.

Ha sido "una etapa enriquecedora en aprendizajes, amistades y conocimiento", señala, y argumenta que su decisión es "política e ideológica" y que ha sido adoptada "tras una reflexión serena y prolongada", que responde a su convicción de que su etapa en el PP "ha llegado a su conclusión natural". "Desde hace tiempo considero que el rumbo político del partido se ha alejado de las convicciones que me llevaron a afiliarme", dice para reforzar su argumento.

Nacido en 1996, Carlo Giacomo Angrisano es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de ESADE desde 2019. Se incorporó a Nuevas Generaciones en Cataluña en 2012 y fue nombrado presidente de los Alumnos de Nuevas Generaciones en esta comunidad autónoma. Más tarde ocupó distintos cargos dentro de las Nuevas Generaciones del PP, como el de vicesecretario general de Relaciones Internacionales, y en abril de 2021 fue elegido secretario general en el XV Congreso Nacional de NNGG, celebrado en Madrid.

En las elecciones generales de 2016 fue candidato al Congreso por la circunscripción de Barcelona, en el puesto número 26 de la lista del PP. Además, ese año inició su actividad en Estudiantes Demócratas Europeos (European Democrat Student -EDS-), la organización estudiantil oficial del Partido Popular Europeo (PPE) y fue elegido vicepresidente de EDS durante la Universidad de Verano de Varna, en Bulgaria. Fue reelegido para un segundo mandato en 2018 en la Universidad de Verano de Génova (Italia).

