Cruce de acusaciones entre los candidatos en Andalucía: Moreno Bonilla señala que Montero "volverá a Madrid" mientras que ella habla de "copago sanitario"

Los detalles Tan solo hace unos días que Juanma Moreno anunció que las elecciones en Andalucía serían el 17 de mayo y los dos grandes candidatos ya han comenzado a lanzarse acusaciones sin ningún tipo de prueba.

En el inicio de la campaña electoral en Andalucía, los candidatos Juanma Moreno y María Jesús Montero ya se han lanzado acusaciones sin pruebas. Moreno afirma que Montero no se quedará en Andalucía tras las elecciones, mientras que Montero acusa a Moreno de planear un copago sanitario, algo que el Gobierno andaluz ha desmentido. Montero se ha autorreivindicado como una figura poderosa, lo que ha sido criticado por Moreno, quien cuestiona su capacidad para presentar un presupuesto. Montero apuesta por una movilización progresista, mientras que Moreno advierte sobre el peligro del exceso de confianza.

Los carteles electorales no están todavía pegados y los dos grandes candidatos ya han comenzado a lanzarse acusaciones sin ningún tipo de pruebas.

Por un lado, Juanma Moreno asegura que María Jesús Montero no se quedará en Andalucía. "Estoy convencido de que no tomará posesión del acta. Cuando pasen las elecciones, volverá a Madrid", ha destacado el actual presidente de la Junta de Andalucía.

Por su parte, la socialista le acusa de planear un copago sanitario. "Me consta el copago sanitario y a Moreno Bonilla sabe que me consta", ha asegurado. Además, ha hecho una autorreivindicación en tercera persona que ha dado la munición perfecta a su oponente.

"Ha sido la mujer, probablemente, con más poder en la democracia", ha dicho Montero a la hora de hablar sobre sí misma.

Desde el Gobierno andaluz han desmentido las acusaciones de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía sobre el copago sanitario, y han criticado la forma en la que ha hablado sobre ella. "Me parece un exceso ese autoelogio. Si tantos poderes, ¿por qué no ha sido capaz de presentar, al menos, un Presupuesto", se ha preguntado Moreno Bonilla.

Mientras, la socialista continúa elevando su apuesta. "La movilización progresista será abrumadora", ha destacado. Una postura distinta a la del candidato 'popular', que prefiere ser más prudente y mantenerse alejado de los triunfalismos. "¿Cuál es uno de nuestros principales adversarios? El exceso de confianza", ha señalado.

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