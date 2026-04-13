Ni Rajoy ni 'El Barbas' ni 'El Asturiano' entran a la 'kitchen': su relato exculpatorio desde que estalló la operación parapolicial

¿Por qué es importante? Durante la sesión de este lunes en la Audiencia Nacional, el principal investigador del espionaje al extesorero del Partido Popular (PP) ha señalado el mote con el que la trama hacía referencia a Rajoy.

El inspector jefe que investigó la operación Kitchen ha señalado este lunes al Partido Popular y al Gobierno de Mariano Rajoy, afirmando que Rajoy era referido como 'El Asturiano' o 'El Barbas' por los imputados. La pregunta sobre qué sabía Rajoy y su implicación en este caso de corrupción sigue vigente, mientras él niega toda relación. Rajoy ha mantenido su postura de no sentirse aludido, incluso cuando Villarejo afirmaba haberle informado del operativo. En su comparecencia en el Congreso, Rajoy negó conocer la operación Kitchen o haber dado instrucciones. Confía en la inocencia de su exministro Jorge Fernández Díaz, quien ha exculpado a su Ministerio señalando al PP como responsable.

El inspector jefe que investigó la causa Kitchen ha apuntado este lunes a lo más alto del Partido Popular (PP) y del Gobierno de Mariano Rajoy. Precisamente, a él es al que le ha señalado el hombre que ha investigado el espionaje de Estado a Luis Bárcenas. En concreto, ha testificado en la Audiencia Nacional que Rajoy era la persona de la que hablaban los imputados en clave al hablar de 'El Asturiano' o 'El Barbas'.

De esta manera, la pregunta sigue retumbando más de una década después de que se llevase a cabo esta operación parapolicial: ¿Qué sabía Mariano Rajoy y hasta dónde está salpicado de uno de los mayores casos de corrupción de la democracia española? Desde entonces, el 'popular' trata de evitar pisar la 'kitchen' con un 'lo niego todo'.

"No se dé por aludido, que se vive más feliz". Precisamente, esta frase se la esgrimió Rajoy al ahora portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, cuando este le preguntaba por la Kitchen. Un mantra que ha seguido él mismo. Y es que ni lo más mínimo se daba Rajoy por aludido.

Tampoco cuando Villarejo aseguraba informarle sobre el operativo en sus supuestas reuniones en Génova, ni cuando el informe de Asuntos Internos de la Policía, que firmaba quien este lunes declaraba, ya le apuntaba como conocedor del entramado policial. "No me haga preguntas, no las voy a oír (...) Ya no soy un personaje público", llegó a reaccionar al más puro estilo Rajoy ante las preguntas de 'El País' entonces.

Si para el juez no fueron indicios suficientes, para él lo eran menos. Incluso, cuando tuvo que comparecer en la comisión de investigación en el Congreso, además de promocionar su libro, también lo negó todo. Desde conocer la operación, así como al comisario, hasta el haber dado instrucciones: "No he conocido nunca la operación Kitchen, ni he dado instrucción alguna en relación con ella, no sé lo que se buscaba y me da exactamente igual lo que diga de mí Villarejo o Bárcenas", subrayó en la Cámara Baja.

Si nunca ha reconocido haber sido informado de nada, es porque Rajoy confía en la inocencia de quien fuera su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a quien siempre ha protegido. A ello se suman los halagos para el segundo imputado, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

De hecho, en su declaración, Fernández Díaz ha exculpado a su Ministerio señalando al PP como promotor de esta operación, aunque sin señalar de forma expresa a Rajoy. Esta será la línea que con toda probabilidad mantenga en diez días, cuando declare como testigo ante la Audiencia Nacional. Sí, la misma que hasta hoy le ha permitido librarse de pisar la 'kitchen' como imputado.

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