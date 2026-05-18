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Adelante Andalucía, el triunfo de los divorciados: cuando desligarse de coaliciones y apostar por lo propio sale bien

Los detalles La formación decidió desligarse primero de Izquierda Unida, después de Podemos y luego no sumarse al Movimiento Sumar, unas decisiones que les han permitido actuar con libertad.

Adelante Andalucía, el triunfo de los divorciados
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Adelante Andalucía es claramente la formación ganadora en las elecciones andaluzas. Son el partido que más ha subido (6 escaños) y se han llevado el último escaño en juego en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, unos que hubieran resultado clave para las derechas. Y han triunfado rompiendo el dogma de la unidad de la izquierda porque se separaron de Izquierda Unida, se separaron de Podemos y no se subieron al carro de Sumar. Es decir, Adelante Andalucía ha sido el triunfo de los divorciados.

De hecho, es el único partido de izquierdas que este domingo tenía algo que celebrar porque han multiplicado por cuatro los escaños, tienen el doble de votos, y han subido en las ocho provincias.

Su fórmula ha sido escuchar y entender a los que estaban optando por opciones de extrema derecha para darles una alternativa y, como ha reconocido su líder, José Ignacio García, en Al Rojo Vivo, también ha servido para canalizar el enfado de muchos.

Y lo importante para ellos ha sido tener las manos libres para cuestionar tanto a las derechas como al Gobierno central. Se separaron de Izquierda Unida primero, después de Podemos, se negaron a entrar en una coalición con Sumar y han defendido mantenerse al margen del PSOE. Desde ahí han podido cuestionar, por ejemplo, la política de vivienda.

Una independencia y mirada puesta en el territorio con una campaña centrada en reivindicar la identidad andaluza con vídeos como el de su candidato cantando el himno andaluz en 1992. Una campaña cargada de símbolos y tradiciones andaluzas amplificada gracias a su también buen uso de las redes sociales para plantar cara, sobre todo, a los discursos de extrema derecha reconquistando conceptos como el de libertad

Claves que les han convertido en el partido que más ha crecido estas elecciones.

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