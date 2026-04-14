El CIS andaluz: el PP revalidaría la mayoría absoluta a un mes de las elecciones y el PSOE perdería tres escaños

Los detalles Según el mismo sondeo, Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad con el 15% de los votos, superando a Por Andalucía, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo.

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños frente a los 30 que tiene actualmente, según el barómetro publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a apenas un mes de los próximos comicios autonómicos.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 27 de febrero y 12 de marzo -antes de la convocatoria electoral acordada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 23 de marzo- a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, que sitúa al PP-A al borde de reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de junio de 2022, en los que venció con 58 diputados. No obstante, también podría quedarse un escaño por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios -1,5 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas-, superando a Por Andalucía -la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierdas-, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios -1,7 puntos más que hace cuatro años-, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía y Adelante mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 1,5%, un 0,1% y un 1,7% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,3%, y el PSOE-A, un 3,1%.

El PP obtendría entre 54 y 57 escaños

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 54 y 57 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 26-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 17 y 20 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía lograría entre cinco y seis escaños, los mismos o uno más que los cinco diputados que alcanzó en 2022.

El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, entre dos y tres diputados, cuando ha tenido dos en el Parlamento autonómico en la última legislatura.

Moreno, candidato preferido para seguir como presidente de la Junta

Por otro lado, el barómetro pregunta a los encuestados "quién le gustaría que fuera ahora el presidente de la Junta de Andalucía", y al respecto el 39,9% señala al líder del PP-A y candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, mientras que un 17,6% se decanta por la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, y un 6,5% por el cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo.

Por detrás de ellos, con un 4,8%, se sitúa el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que se posiciona por delante de su homólogo en Vox, Manuel Gavira (2,7%).

Además, Juanma Moreno es el líder político andaluz más conocido --por el 94,9% de los encuestados-- y el segundo mejor valorado, con 5,46 puntos de media, que son diez décimas menos que la nota que obtiene José Ignacio García, de Adelante (5,56), quien, no obstante, es el candidato a la Junta menos conocido (15,4%).

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es conocida por el 88,9% de los encuestados y valorada con una nota media de 3,74 puntos; el candidato de Vox, Manuel Gavira, por el 21,7% de los entrevistados y recibe una calificación de 4,08 puntos, mientras que el aspirante de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, es el tercer líder más conocido (56%) y obtiene una valoración media en este barómetro de 4,83 puntos.

De igual modo, un 45,7% de los encuestados califica de "muy buena" (16,9%) o "buena" (28,8%) la gestión de Moreno como presidente de la Junta, frente a un 22% que la considera "mala" y a un 18,8% que la define como "muy mala".

Peor es la valoración que recibe en este barómetro la gestión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, que es calificada como "mala" (20%) o "muy mala" (41,3%) por el 61,3% de los encuestados, frente al 29,6% que la valora como "muy buena" (10,9%) o "buena" (18,7%).

El PP, por otro lado, es el partido por el siente "más simpatía" o lo considera "más cercano" a sus ideas un 25,1% de los encuestados, por delante del PSOE (21,3%) y Por Andalucía (12,9%).

A la pregunta de "si mañana se celebrasen elecciones al Parlamento de Andalucía, a qué partido votaría", un 29,8% responde que al PP y un 18,7% al PSOE. Por Vox se decanta el 9,5% de los encuestados, mientras que Por Andalucía es la opción señalada por el 9,4%, y Adelante Andalucía por el seis por ciento.

Esta es la decimoquinta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 que dieron paso a la duodécima legislatura. Es la primera del año 2026, que es electoral en Andalucía, donde se celebrarán elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.